VARMER OPP. Jarl Magnus Riiber varmer opp til til hopping i Lysgårdsbakken på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Tysk TV lager dokumentar om Riiber – fotfulgt av ZDF i Norge

PELLESTOVA (VG) Han har vunnet 23 verdenscuprenn på 14 måneder. Det er så oppsiktsvekkende at tyske ZDF rykket ut med eget TV-team til Norge for å finne forklaringen på kombinert-fenomenet Jarl Magnus Riiber (22).

Nå nettopp

– Vi har reist til Norge fordi Riiber er så suksessfull. Etter en periode hvor Tyskland vant alt i kombinert, er det dette vi har ventet på – en utfordrer til Eric Frenzel og Johannes Rydzek, sier Volker Grube.

Han kommenterer kombinert for ZDF. Det har han gjort i 13 år, og han er et profilert TV-ansikt i hjemlandet. Grube roser Riibers væremåte. Imøtekommende, vennlig og alltid klar når han blir spurt, ifølge tyskeren. Men Grube ville lære kombinertstjernen bedre å kjenne. Derfor reiste han til Riibers egentlige hjemmebane – ikke Holmenkollen – men Pellestova og Lillehammer.

KJØKKENHOPPER: Jarl Magnus trener sats på kjøkkenet i leiligheten på Pellestova. Sportssjef Ivar Stuan (f.v.), pappa John Riiber, kameramann Jan Depken og assistent Philipp Podlich fra ZDF følger med. Foto: Geir Olsen

– Jeg tenkte; la oss lage en skikkelig historie, finne ut hvordan han lever og trener. Og i hvilke omgivelser han oppholder seg sammen med familien rundt seg. Jeg tenker at det er veldig jordnært det vi har fått oppleve, sier Grube.

Han står i snøkovet på Pellestova – inne på Øyerfjellet – sammen med kollegene Jan Depken (kamera) og Philipp Podlich (assistent). I to dager er de tett på Riiber som skal presenteres på forskjellige plattformer i ZDF. Blant annet i det kjente programmet SPORTreportage på søndagskvelder. Den tyske Sportsrevyen – om man vil – med to til tre millioner seere, ifølge Grube.

Og mens Grube trekker luen godt nedfor ørene trener Jarl Magnus Riiber utendørs med vekter. Pappa John filmer treningsøkten med iPad. Ruskeværet bryr dem lite. De er bare happy der de gliser på trappen til familiens nye leilighet her oppe på snaufjellet.

– Det er stas at en stor tysk TV-kanal har kommet hit for å følge meg i to dager for å se hvordan jeg trener. Og det er absolutt interessant å se at det er interesse for meg i Tyskland, sier Jarl Magnus.

ZDF ville ha ham på bar med kamerater – for liksom å vise hvordan han lever til daglig – men Jarl Magnus medgir overfor VG at det «ikke gikk». Rett og slett fordi han ikke går på byen. Og fordi hans hverdag består av «soving, spising og trening». I konkurransesesongen er han fullstendig avholdsmann.

Man kan trygt kalle Jarl Magnus 24-timersutøver. Han er det i 365 dager i året. Og han forklarer at han har gått vitenskapelig til verks for å bli verdensener i kombinasjonen hopp og langrenn.

– De siste årene har gått med til å forske mye. Jeg har vært interessert i mye forskjellig i jakten på å bli bedre: høydetrening, styrke og intervall. Ting er blitt satt i system. I hopp er jeg blitt råere teknisk denne sesongen, sier Riiber.

TUNGE LØFT: Jarl Magnus Riiber trener styrke utenfor leiligheten på Pellestova. Pappa John Riiber følger med. Foto: Geir Olsen

Fakta Jarl Magnus Riiber Alder: 22. Bor: Oslo. Klubb. Heming/Kollenhopp. Sivilstatus: Samboer. Meritter: To VM-gull (Normalbakke/10 km og lag, Ett OL-sølv (lag). Vinner av verdenscupen 2019-sesongen. 24 enkeltseiere i verdenscupen (per 02.02.2020)

Det tok noen år – og etter en noe trøblete start på karrieren med triste og komiske tabber – er det han som regjerer. Etablerte tyske stjerner som Frenzel og Rydzek – vinteridrettskjendiser i Europas mest folkerike land (85 millioner innbyggere) – ser fortsatt ut som de er i sjokk.

Siden 30. november 2018 har Riiber vunnet 23 individuelle konkurranser i verdenscupen. I vinter har han aldri vært dårligere enn nummer to. Kanskje ikke så rart at det grubles og letes etter hemmeligheter. I en årrekke eide Tyskland kombinert. I Lahti-VM og Pyeongchang-OL rasket de med seg alle gullmedaljene.

Totalt er Riiber oppe i 24 seiere. Til helgen kan det komme flere i det imponerende regnskapet når verdenscupen er i Trondheim. Den «norske rekorden» har Bjarte Engen Vik med 26 enkeltseiere.

Og suksessen betaler seg. Så langt har Riiber tjent ca. en million kroner i prispenger ifølge FIS (det internasjonale skiforbundet). Noe av pengene er gått med til en nyinnkjøpt leilighet til tre millioner på Pellestova.

Ifølge Jarl Magnus er det et familiært spleiselag. Investeringen er gjort for å optimalisere treningsforholdene for ham og broren Harald Johnas (verdenscupløper og norgesmester). I løypenettet rundt det kjente utfartsstedet bak Hafjelltoppen – på tusen meters høyde – har de førsteklasses forhold. 20 minutters biltur unna ligger de berømte hoppbakkene på Lillehammer.

GULLURET: VM-gullmedaljene fra Seefeld henger på gjøkuret i leiligheten på fjellet. Foto: Geir Olsen

– Det er et skieldorado. Jeg ladet opp her til ski-VM i Seefeld i fjor. Det er et spesielt sted med snøsikre forhold. Løypene ligger rett utenfor døren hver eneste dag. Det er treningsgaranti her. Samtidig er Lysgårdsbakkene ikke langt unna. Alt i alt er det perfekt her, sier Riiber.

Over gjøkuret i stuen henger de to gullmedaljene fra Seefeld-VM. I tillegg har han vunnet verdenscupen sammenlagt, og den prestisjetunge Seefeld Trippel. Men fortsatt mangler OL-gull. To år frem i tid er det vinterleker i Beijing

– Det er et klart bilde på hva vi vil med en to års plan, og individuelle tilpasninger, Jeg ser frem til OL, og er føre var. Blant annet med tanke på akklimatisering. Vi skal konkurrere på 1700 meters høyde, sier Riiber.

Men før han kommer til de vinterolympiske lekene i folkerepublikken Kina og VM i tyske Oberstdorf neste år er det en annen stor begivenhet på gang. Jarl Magnus og samboer Sunna Margret Tryggvadottir (23) skal bli foreldre om ikke lenge.

– Det er termin 3. juni. Det blir spennende. Og jeg gleder meg veldig. Men det blir en helt ny utfordring, sier Riiber.

Når VG spør om det blir «kone og barn på slep» til trening og konkurranser ler Jarl Magnus litt – før han svarer:

– Jeg er veldig opptatt av hjemme skal det være en god treningsarena. Fra sesongslutt til sesongstart er jeg mye hjemme, og da føler jeg at det er god nok tid til å pleie et godt forhold. Og det blir fint å reise opp hit for å trene og koble av sammen med dem, sier Riiber.

Publisert: 20.02.20 kl. 05:38

