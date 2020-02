KLAR FOR TOUR: Frida Karlsson går to etapper av Ski Tour 2020, og er klar for lørdagens 10-kilometer i Østersund. Her under pressetreffet fredag ettermiddag. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Karlsson uenig med Johaug: – Jeg vil ikke sette en mental grense

ØSTERSUND (VG) Frida Karlsson (20) vil motbevise Therese Johaugs (31) påstand om at det tar flere år å etablere seg i verdenstoppen i langrenn. 20-åringen tror hun vinner snart.

Flere ganger har Therese Johaug advart Frida Karlsson om nivået helt i verdenstoppen i langrenn. Johaug har poengtert at det tar tid å etablere seg helt der oppe.

Lørdag møtes de to i løypa igjen da Ski Tour 2020 starter i Østersund med 10 kilometer friteknikk intervallstart.

– Jeg er helt sikker på at løpene jeg gjorde i Seefeld ikke var en «engangsgreie», det er ikke sånn at jeg ikke kan komme opp på det nivået igjen, sier Karlsson til VG på et pressetreff Norge og Sverige holdt sammen fredag ettermiddag.

Tre VM-medaljer

Karlsson tok individuelt VM-sølv og bronse i Seefeld i fjor og gull på stafetten.

– Det var vanvittig imponerende det Frida gjorde i Seefeld, men å holde det nivået helg etter helg som senior ... man har ikke helt det grunnlaget som ung. Og det grunnlaget er man nødt til å ha, og man må være på hugget hver helg, sa Johaug til VG under NM for to uker siden.

STORFAVORITT: Therese Johaug vant Tour de Ski i januar, lørdag starter jakten på historiens første Ski Tour-triumf. Fredag møtte hun pressen i Østersund. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Johaug advarte også Karlsson mot forventningspresset foran verdenscupstarten i Ruka i november.

– Jeg vil ikke sette en mental grense om at det kan ta flere år til jeg er der igjen. Noen ganger føles det bra, noen ganger mindre bra. Det er mye dagsform oppi det hele. Jeg vet at jeg kan være med å slåss der oppe når jeg har en bra dag, sier Karlsson til VG.

– Du virker litt utålmodig med å lykkes og vil gjerne vinne med en gang?

– Ja, svarer Karlsson.

Johaug tok VM-bronse i 2007, men brukte fire år før hun vant VM-gull i Holmenkollen. Karlsson ble nummer 40 på sprinten og 11 på 10-kilometeren i verdenscupstarten i Ruka før hun fikk startnekt av helseårsaker. Forrige helg var hun tilbake i Falun med en 9. plass på 10 kilometer fellesstart, 50 sekunder bak Johaug.

– Når tenker du seieren skal komme?

– Har jeg en riktig bra dag, og noen andre kanskje en tøffere dag, så tror jeg ikke det trenger å være så lenge til min seier, svarer Karlsson.

– Johaug brukte fire år fra bronse til gull. Blir du utålmodig?

– Jeg kjenner at det ikke er langt opp. Har jeg en bra dag, så kan jeg være der. Jeg håper det ikke er altfor lenge til jeg er på pallen igjen, svarer Karlsson.

– Tenker du på å vinne når du er ute og trener?

– Nei, jeg fokuserer på min egen utvikling. Det er det jeg motiveres av. Se at jeg går fortere, at jeg klarer å stå lengre på mølla, at jeg klarer flere chins (en type pull ups, hvor man drar sin egen kropp opp hvor man henger i en stang). Merkbare mål er veldig herlig å ha, svarer Karlsson.

Jacobsen: – For noen vil det være drepen

Hun ble kåret til årets nykommer på den svenske idrettsgallaen nylig.

– Det er moro at folk er interessert i det vi gjør. Det er mye er positivt, som at folk tror på en. Det er virkelig moro, sier Karlsson.

ÅRETS NYKOMMER: Frida Karlsson på svenskens idrettsgalla i Stockholm 4. februar. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er allerede bestemt at hun står av touren etter to renn i Östersund etter samråd med den svenske landslagslegen. Johaug er storfavoritt til å vinne sammenlagt. Astrid Uhrenholdt Jacobsen er outsider. Hun ble verdensmester som 20-åring.

– For noen vil det være drepen å legge listen på seier, for andre vil det være det som skal til. Jeg kjenner ikke Frida godt nok til å vite om det er fornuftig av henne eller ikke, sier Jacobsen til VG og legger til:

– Jeg håper hun har gode rådgivere rundt seg som hun sparrer med og at hun setter seg mål som er konstruktive som drar henne riktig, og ikke feil vei.

Mens damene går 10 kilometer lørdag, skal herrene gå 15 kilometer. Touren avsluttes i Trondheim neste søndag.

Publisert: 15.02.20 kl. 08:25

