Iditarod-vinner kommer endelig hjem

Over to måneder etter at Thomas Wærner vant hundesledeløpet Iditarod er endelig hjemreisen klar. Redningen er et 63 år gammelt Braathens fly.

Da Wærner vant verdens tøffeste hundesledeløp i midten av mars, hadde han allerede vært én måned i Alaska.

Det har tatt tid å finne en løsning på hvordan både Wærner og de 16 hundene skal komme hjem. Etter et samarbeid mellom Aker BioMarine og Flyhistorisk Museum Sola har de nå funnet den. Et 63 år gammelt Braathen Safe DC-6 fly.

Opprinnelig skulle flyet gå 22. mai, men avgangen har blitt endret til 1. juni. Dagen etter vil Wærner være på norsk jord for første gang siden februar.

FORNØYD: Thomas gleder seg nå til å komme hjem, selv om han innrømmer at Alaska ikke det verste stedet å være strandet på Foto: Privat

– Det blir godt å komme hjem, selv om Alaska er jo ikke akkurat det verste stedet å sitte fast da. Men alt har jo vært stengt her, så jeg har levd det jeg liker å kalle en «pensjonisttilværelse» som har vært ganske rolig. Og jeg er jo ikke akkurat spesielt rolig av meg, så det har jo vært litt ekstra utfordrende, sier han og ler.

Det å få Thomas hjem har vært en lang prosess. Spesielt på grunn av de 16 hundene som også skulle hjem. Det forteller administrerende direktør i Aker BioMarine, Matts Johansen.

«PENSJONISTTILVÆRELSE»: Det har vært noen rolige dager for Thomas den siste tiden. Han har gått tur med hundene og opplevd naturen. Foto: Privat

– Det var Thomas selv som fant flyet i Alaska, og fant videre ut at museet i Sola var interessert i det, men selve salget var ikke helt i mål, sier han.

Han har jobbet iherdig sammen med Wærner om å få samarbeidet om flyavgangen i land.

– Vi måtte bare tenke at «ingenting er umulig», så vi bidro til spleiselaget, slik at museet fikk dratt kjøpet i havn. Sånn sett er det egentlig to gladsaker; Norge får et historisk fly, og Thomas kommer hjem til fem unger og kona, avslutter Matts.

VETERANFLY: Det 63 år gamle flyet skal fly direkte fra Alaska til Sola flyplass ved Stavanger. FOTO: Helge Nyhus

Hundeproblem

Et av hovedproblemene har vært å få meg seg alle hundene hjem igjen.

– Saken er at han ikke får lov til å ha med seg flere enn fire hunder på flyet. Derfor er det andre nordmenn som skal ta med de 12 andre hundene. Men samtidig er det ikke lov å ha mer enn fire hunder på ett fly. Det betyr altså at alle «våre» må på ulike fly. Så ja, det er litt logistikk som skal i boks, sa kona Guro Byfuglien Wærner, til VG i mars.

Og skal vi tro hovedpersonen selv, blir det nå en periode hvor han kommer til å være litt ekstra på tilbudsiden når det kommer til kona Guro.

– Hun har hatt veldig mye å gjøre. Vi har tre barn som bor fast hjemme, så har hun full jobb og 35 hunder og ta vare på. Så hun har IKKE levd pensjonisttilværelse. Så her må jeg være litt ekstra på tilbudsiden når jeg kommer hjem igjen, sier han og ler.

Trippel

Wærner, som til vanlig bor i Nord-Torpa, har i løpet av ett år vunnet det som blir kalt de store klassikerne; Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarod. Han er den første personen som har klart denne bragden.

Han er den tredje nordmannen som har vunnet Iditarod, etter Robert Sørlie og Joar Ulsom. Ulsom vant i 2018 og Sørlie vant i både 2003 og 2005.

Publisert: 27.05.20 kl. 18:56

