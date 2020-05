LEGENDE: Roger Federer er verdensener i tennis – og nå også den mest innbringende idrettsutøveren. Foto: Liewig Christian/ABACA / ABACA

Federer topper prestisjeliste: Tjener mer enn Cristiano Ronaldo og Lionel Messi

Roger Federer troner øverst på Forbes-listen over verdens best betalte utøvere. Han er den første tennisspilleren til å toppe prestisjelisten – og gjør det foran både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Nå nettopp

Det kommer frem i Forbes’ årlige oversikt over verdens best betalte idrettsutøvere, som måles fra 1. juni fra et år til det neste.

Sveitseren topper listen etter å ha tjent 106 millioner dollar det siste året. Etter dagens kurs tilsvarer det 1,03 milliarder norske kroner. Han er ifølge Forbes den første tennisspilleren som kaprer 1.-plassen siden listen så dagens lys i 1990.

Federer bykset fra 5.- til 1. plass fra fjorårets til årets liste. I 2019 var det Lionel Messi som var øverst – foran Cristiano Ronaldo.

Av de 1,03 milliardene Federer har tjent inn det siste året, er bare 60 millioner kroner av disse premiepenger. De resterende millionene er ifølge Forbes fra sponsorinntekter og deltagerhonorar.

Fotballens største stjerner, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi følger like bak. Ronaldo har de siste tolv månedene kunne innkassere 1,02 milliarder norske kroner, mens Messi også kan glise hele veien til banken over sine 1,01 milliarder.

Federer er den eneste tennisspilleren inne blant topp tyve. Tre fotballspillere, seks basketballspillere, tre amerikanske fotballspillere, tre boksere, to golfspillere, én Formel 1-kjører, pluss Federer, utgjør grenene representert inne på topp 20-listen.

Blant topp ti er det utøvere fra fire idretter.

Hele oversikten finner du her, mens dette er de ti mest innbringende utøverne fra det siste året:

1. Roger Federer – Tennis – 1,03 milliarder kroner

2. Cristiano Ronaldo – Fotball – 1,02 milliarder kroner

3. Lionel Messi – Fotball – 1,01 milliarder kroner

4. Neymar – Fotball – 935 millioner kroner

5. LeBron James – Basketball – 864 millioner kroner

6. Stephen Curry – Basketball – 729 millioner kroner

7. Kevin Durant – Basketball – 626 millioner kroner

8. Tiger Woods – Golf – 610 millioner kroner

9. Kirk Cousins – Amerikansk fotball – 592 millioner kroner

10. Carson Wentz – Amerikansk fotball – 579 millioner kroner

To kvinner var på topp 100-listen, begge tennisspillere: Naomo Osaka fra Japan på 29. plass med 366 millioner kroner, Serena Williams er på 33. plass med 352 millioner.

Forbes skriver at det er første gang mer enn én kvinne er topp 100 siden 2016. Da var det Williams og Maria Sjarapova som var inkludert.

Publisert: 30.05.20 kl. 05:24

Fra andre aviser