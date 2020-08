Kommentar

Snart må IOC i kne

Av Leif Welhaven

GIKK NED PÅ KNE: Virgil van Dijk. Oliver Giroud og resten av Premier League har markert et tydelig standpunkt om at «Black Lives Matter»- Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Bruken av sport som et våpen i samfunnsdebatten brer om seg i høy hastighet. Trolig er det bare et spørsmål om tid før Den internasjonale olympiske komité (IOC) må gi etter i en viktig prinsippsak.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nok en gang ser vi hvor tett idrett er på politiske spørsmål og ytringer om betente temaer. I etterkant av politiskytingen i Wisconsin blir det igjen åpenbart hvor naivt det er å tro at idrett kan leve i en apolitisk, nærmest isolert verden, slik den olympiske bevegelsens floskler kan gi et inntrykk av.

Denne gangen er det basketlaget Milwaukee Bucks som har satt i gang en politisert kjedereaksjon med sportslige konsekvenser.

POLITISKYTING I USA: Det har vært store protester i Wisconsin etter nok en politiskyting der en svart mann ble truffet. Foto: STEPHEN MATUREN / X07323

Jacob Blake (29) ble søndag truffet av flere skudd avfyrt av en politimann. Den afrikansk-amerikanske mannen overlevde, men kommer neppe til å kunne gå igjen. Det har medført voldsomme protester, og NBA-laget bestemte seg for å boikotte sluttspillkampen de skulle spille mot Orlando Magic, selv om det innebærer kontraktsbrudd. Det fikk snøballen til å rulle. Også andre basketkamper ble utsatt, og i løpet av få timer ble det klart at fem kamper i Major League Soccer (MLS), tre kamper i baseballs toppdivisjon og tre kamper i WNBA ikke ble spilt. Alt i solidaritet med avgjørelsen til Bucks-spillerne.

Denne situasjonen kommer etter at vi har sett «ned på kne-markeringer» rundt en rekke idrettsarrangementer, for eksempel i Premier League, som et synlig symbol på støtte til «Black Lives Matter»-bevegelsen. Fremover er det et spørsmål hvor mange flere idrettsstjerner som vil benytte anledningen til å markere et standpunkt som understreker deres ytringsfrihet om viktige spørsmål. Men vel så spennende blir det å se hvordan aldrende bestemmelser vil stå seg i en tid der det blåser tiltagende politisk motvind mot knebling av atleter.

Dersom det hadde blitt noe av sommerens OL i Tokyo, hadde markeringer av typen vi har sett i sommer vært et brudd på den såkalte «regel 50» i det olympiske charteret. Den innebærer et forbud mot politiserte eller religiøse protester eller markeringer fra utøvere. Kanskje er det en nobel tanke et sted i tåken, men bestemmelsen fremstår hjelpeløs og virkelighetsfjern, og er under et økende press også fra innsiden.

IOC har varslet en dialog med utøvere om spørsmålet, men trolig er den økende bruken av idretten som en arena for å ytre seg med på å øke nødvendigheten av at ringenes herrer snur.

Dersom vi hadde hatt et OL i sommer, er det overveiende sannsynlig at vi hadde sett bevisste brudd på regel 50 fra utøvere som mener at noen spørsmål er viktigere enn å følge rigide regler fra IOC. Og da er det liten tvil om hvem som hadde hatt det største problemet i offentligheten.

Idrett og politikk henger nemlig sammen, om man liker det eller ei.

Publisert: 27.08.20 kl. 21:53

