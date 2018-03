NM-kvartfinalene: Lindström scoret tre da Vålerenga slo tilbake

Publisert: 07.03.18 21:29 Oppdatert: 07.03.18 22:08

(Vålerenga-Lillehammer 5–3, 1–3 i kamper) De kunne fått sommerferie allerede 8. mars, men Vålerenga-sesongen lever etter at den gamle mesterklubben slo tilbake i NM-kvartfinalen. Storhamar er allerede klare for semifinalen.

Etter tre strake tap og sviende 6–1-tap på Lillehammer sist helg, hadde Vålerenga kniven på strupen.

Oslo-klubben gikk i tidlig 2–0-ledelse. Tobias Lindström scoret to ganger i løpet av bare 16 sekunder tidlig i kampen. Begge etter pasning fra Stefan Espeland. Før Lindström scoret nummer tre i powerplay bare 14 sekunder før en svært oppløftende periode var slutt for Oslo-klubben i Furuset Forum.

Dramaet fortsatte med Lillehammer-redusering i begynnelsen av 2. periode før Rasmus Juell ordnet ny tomålsledelse for Vålerenga. Martin Lauman Ylven avgjorde kampen endelig med sin scoring 30 sekunder før slutt. Lillehammer vant skudd statistikken 36–27, men klarte bare å sette tre pucker inn bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg.

Fakta Fakta i kampene Lørenskog – Storhamar 0-6 (0-4 i kamper)

Mål, Storhamar: Kodie Curran 2. Robin Dahlstrøm 3, Hampus Gustafsson.

Manglerud Star – Sparta 1-6 (2-2 i kamper)

Mål, M/S: Mathias Trygg. Sparta: Tim-Robin Johnsgård, Kyle Osterberg 3, Troy Rutkowski, Greg Wolfe.

Vålerenga – Lillehammer 5-3 (1-3 i kamper)

Mål, Vålerenga: Tobias Lindström 3, Rasmus Juell, Martin Laumann Ylven. Lillehammer: Nick Dineen, Stephan Vigier, Jacob Noer.

Stavanger Oilers – Frisk Asker 1-3 (1-3 i kamper)

Mål, Stavanger: Dennis Sveum. F/A: Tyler Foster, Nick Pageau, Petter Kristiansen.

Bare seks kilometer unna handlet det om Kodie Curran i Lørenskog Ishall. Den kanadiske Storhamar-backen brukte bare 48 sekunder på å utnytte en Lørenskog-feil og gi seriemesteren ledelsen. Robin Dahlstrøm økte med to scoringer i løpet av to minutter i 2. periode. Curran økte ledelsen i siste periode før Dahlstrøm la på nok en gang og ble tremålsscorer i 6–0-seieren.

Dermed har Storhamar fått en komfortabel vei til semifinalen i løpet av bare fire kamper.

Tim-Robin Johnsgård utnyttet en retur og ga Sparta en etterlengtet ledelse i 1. periode mot Manglerud/Star i Oslo. M/S vant i Sarpsborg i kamp tre av kvartfinale-serien, men på hjemmebane klarte ikke hjemmelaget å overliste Sparta-keeper Samuel Ward før Mathias Trygg utnyttet et power play i starten av 2. periode.

Niklas Roest gjorde et glimrende forarbeid da Kyle Osterberg ga Sparta ny ledelse - målpoeng i niende kamp på rad for amerikaneren. Troy Rutkowski dundret inn 1–3 på et slagskudd i overtall før Greg Wolfe utnyttet en ny M/S-utvisning. Osterberg scoret sitt andre og tredje mål i tredje periode.

Dermed utklassing 6–1, Sparta utlignet til 2–2 i kamper. Talentfabrikken fra Oslo øst har ikke vunnet kongepokalen på 40 år, men har fortsatt sjansen om de reiser etter denne stjernesmellen.

I Stavanger trengte regjerende mester Oilers seier for å holde liv i det tynne håpet om å vinne «bøtta» for åttende gang siden 2010. 10 avslutninger på Frisk/Asker-keeper Nicklas Dahlberg ga null mål i 1. periode.

I stedet ga Tyler Foster Frisk ledelsen i begynnelsen av 2. periode. Bedre ble det ikke da Nick Pageau doblet ledelsen i begynnelsen av tredje, før Dennis Sveum skapte spenning med sin redusering til 1–2. Metter Petter Kristiansen sikret seieren for gjestene med sin 3–1-scoring.

Dermed har mesterklubben kniven på strupen. Fredag kveld er det vinn eller forsvinn i Askerhallen. Frisk-Asker leder 3–1 i kamper og trenger bare en seier til for å være i semifinalen.