Knebøy og knekkebrød – slik angriper Johansson verdensrekorden

Publisert: 13.03.18 18:43 Oppdatert: 13.03.18 23:01

LILLEHAMMER (VG) Her står Robert Johansson (27) på seierspallen for andre gang i karrieren etter et verdenscuprenn. Neste mål er verdensrekorden i skiflyging - 253,5 meter - i Vikersund til helgen.

På hjemmebane hoppet Johansson fra Lillehammer-klubben Søre Ål 137 og 136,5 meter. Det ga 273,7 poeng og en tredjeplass. Bare en gang tidligere har han stått på podiet i verdenscupen. Det var etter Innsbruck-rennet i fjor med annenplass (én omgang), da Daniel-André Tande vant.

– Dette var en bedre prestasjon enn i Innsbruck. Her var det to omganger, og jeg hopper på et mye høyere nivå, sier Robert Johansson, som gjorde braksuksess i OL med gull i laghopping og to bronsemedaljer individuelt.

Sammenlagtlederen av verdenscupen og lederen av Raw Air, Kamil Stoch, utklasset konkurrentene i Lysgårdsbakken. Han var best i begge omganger med 140,5 og 141 meter. Han var hele 32,7 poeng bedre enn Johansson.

På spørsmål fra VG om det er i Vikersund (fredag, lørdag og søndag) han skal gi Stoch en leksjon svarer han omtrent som en fotballspiller; «en kamp av gangen». Det er Granåsen i Trondheim (onsdag og torsdag) som først og fremst gjelder.

– Vikersund kommer til å bli tøft mentalt og fysisk. Planen er å komme dit med mest mulig energi. Og jeg har en klar plan på hvordan jeg skal gjøre det, sier Johansson.

Han forteller i den kalde og klare vinterkvelden i hjembyen, med foreldrene Helga og Gorm i bakgrunnen, at han etter OL-suksessen i Pyeongchang har brukt mye tid på å samle overskudd. Trene styrke. Spise riktig. Og ikke hoppe seg «i hjel».

– Du kan si at oppskriften handler om knebøy og knekkebrød, sier Robert Johansson.

For ett år siden opplevde han alle skihopperens store drøm. Han traff hundre prosent i monsterbakken – landet på rekordlengden 252 meter – og hadde 33 minutter i himmelen. Det var tiden han fikk være eier av verdensrekorden før Stefan Kraft (Østerrike) dro til med 253,5 etter en meget tvilsom landing.

Fakta Resultater Lillehammer 1. Kamil Stoch 306,4 poeng 2. Dawid Kubacki 278,7 poeng 3. Robert Johansson 273,7 poeng 4. Andreas Stjernen 272,5 poeng 5. Richard Freitag 272,1 poeng 6. Johann André Forfang 268,0 poeng ... 10. Daniel André Tande 257,7 poeng 12. Halvor Egner Grander 255,6 poeng 22. Sondre Ringen 238,0 poeng 29. Anders Fannemel 227,8 poeng. 30. Marius Lindvik 226,2 poeng

Stoch har en ledelse på 56,2 poeng ned til Johansson på annenplass etter fire av ti konkurranser i Raw Air, Norges utgave av den tradisjonsrike tysk-østerrikske hoppuken. Før konkurransen var det kun 6,5 poeng mellom dem.

Polakken sier til han ikke har fokus på poenggapet. Men han gliser når VG spør ham om drømmen er verdensrekord i Vikersund.

– Det er en drøm for meg, det må jeg innrømme. Men igjen handler det om å være fokusert på hoppingen. Gjør jeg ikke det svekker jeg min egen sjanse for verdensrekord, sier Kamil Stoch.

Dawid Kubacki skilte dem på annenplassen i Lillehammer-rennet, fem poeng foran Johansson.

Andreas Stjernen ble nummer fire, to plasser foran Johann André Forfang. Daniel André Tande kom på tiendeplass, mens Halvor Egner Granerud fulgte to plasser bak.

Fakta RawAir sammenlagt etter 4/10 renn: 1. Kamil Stoch 1141,5 poeng 2. Robert Johansson 56,2 poeng bak 3. Johann André Forfang 86,0 poeng bak 4. Andreas Stjernen 88,0 poeng bak 5. Stefan Kraft 98,9 poeng bak

PS! Rennet var Tom Hildes (30) siste. Han kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Totalt vant han tre individuelle renn i verdenscupen. Selv rangerer han seieren i Bischofshofen-rennet (2011) som det største.