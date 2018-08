VM-OPPKJØRING: Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Kritikk mot Carlsen etter at han og to andre ble enige om å dele seieren

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 1–0) Magnus Carlsen (27) senket erkerivalen Hikaru Nakamura (30) i et dramatisk sjakkparti i natt. I stedet for omspill, ble Carlsen, Fabiano Caruana (26) og Levon Aronian (35) enige om å dele seieren i Sinquefield Cup. Den avgjørelsen får kritikk på sosiale medier.

Caruana (som spilte en kjapp remis mot Wesley So), armeneren Levon Aronian (som vant på vakkert vis mot Aleksander Grisjtsjuk) og Carlsen endte alle på lik poengsum.

Etter reglene skulle det da være et omspill - men bare mellom to spillere, og hvilke av de tre dette skulle bli, skulle avgjøres etter loddtrekning.

Magnus Carlsen mente dette var urettferdig, og foreslo at enten alle skulle være med i omspillet - eller at de tre skulle dele seieren. Det endte med at spillerne og arrangørene ble enige om det siste.

Flere sjakkeksperter på Twitter mener at dette blir helt feil:

– Personlig synes jeg loddtrekning for å bestemme vinneren er nesten like latterlig som å dele 1. plassen, skriver norske Tarjei J. Svensen.

En annen sjakk-profil på Twitter, Olimpiu G. Urcan, skriver:

– Verdens sjakkelite synes noen ganger fanget i en kjedelig loop. Hvor vanskelig kan det være å ha omspill-regler som er klare, rettferdig og være gode for både spillere og tilskuere og udiskutable? At de ikke fikser dette, er en form for kommersielt selvmord.

Den kjente sjakk-fotografen David Llada uttrykker seg enig:

– Da Kasparov og Kramnik kom på delt 1. plass i Linares i 2000, husker jeg diskusjonene i hotellkorridoren: Det var opp til spillerne å bestemme om de skulle ha omspill eller dele seieren. Jeg kunne ikke tro mine øyne. Og jeg kan ikke tro at dette fremdeles skjer 18 år etter.

Verdensmesteren hadde «kan-presse-blod-ut-av-en-stein»-dagen. Alt tydet på at det skulle bli remis, men nordmannen ga seg ikke og trykket på.

Etter 97 trekk Nakamura snudde seg rundt og hadde tydeligvis oppdaget at han ikke ville klare å forsvare seg til remis.

– Denne seieren er hele forskjellen mellom at dette skulle bli en middels eller en god turnering, sa Carlsen i chess24-intervjuet.

– Det var bare seier som var godt nok, så jeg måtte bare fortsette å presse.

Chess24-eksperten Maurice Ashley sa det slik:

– Dette er så typisk Magnus. Han maler og maler.

Magnus Carlsen så seiersmuligheten der de fleste hadde nøyd seg med remis.

– Nakamura hadde mange forsvarsplaner å velge mellom, men så begynner du å se farer, og du får panikk. Jeg tror det var det som skjedde med ham.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

Selv ikke datamaskinen Stockfish var i stand til å se at Carlsen hadde et vinnende sluttspill.

Selv om Magnus Carlsen har en vakker statistikk mot Hikaru Nakamura, hadde de seks siste partiene før mandagens oppgjør endt med remis. Og Carlsen hadde ikke vunnet siden London-turneringen i 2015.

– Dette ligner veldig på en remis, konstaterte Jon Ludvig Hammer på sin twitch-sending da knapt 30 trekk var spilt.

– Men vi gir ikke opp håpet helt.

Magnus Carlsen gjorde det lille håpet til virkelighet - på en måte som bare verdensmesteren kan.

Fabiano Caruanas parti mot Wesley So endte i remis etter 35 trekk.

Lørdagens møte mellom Carlsen og Caruana ble remis - etter at nordmannen trodde at han hadde seieren i lomma. Magnus Carlsen var sikker på seier og hadde en tur i skrifteboksen der han viste pekefingeren mot munnen til TV-seerne. Om han hadde tapt det oppgjøret, ville Caruana ha overtatt 1. plassen på verdensrankingen.

Før mandagens møte med Hikaru Nakamura sto Carlsen med bare én seier i turneringen - den kom mot Sergej Karjakin. Alle de andre sju partiene har endt i remis for verdensmesteren.

Resultat etter ni av ni runder:

1. Fabiano Caruana, Magnus Carlsen og Levon Aronian 5,5.

4. Shakhriyar Mamedyarov 5.

5. Aleksander Grisjtsjuk, Maxime Vachier-Lagrave og Viswanathan Anand 4,5.

8. Wesley So 4.

9. Hikaru Nakamura og Sergej Karjakin 3.