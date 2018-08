Nytt EM-gull til Jakob (17) da brødrene Ingebrigtsen knuste alle: – Har drømt om dette i langt tid

BERLIN/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) og Henrik Ingebrigtsen (27) sikret dobbelt norsk i EM-finalen på 5000 meter. Suverene Jakob parkerte alle og tok sitt andre EM-gull på ett døgn.

– Det er helt sykt. Jeg har drømt om dette i lang tid, selv om jeg bare er 17., sier Jakob Ingebrigtsen til VG etter at han har tatt sitt andre EM-gull på under 24 timer.

– Det å ta steget inn i blant seniorene og ta to gull i EM er helt klart gjennombruddet i min karriere, fortsetter han.

Et snaut døgn etter at 17-åringen ble europamester på 1500 meter , løp han lørdag kveld rett før ni ut på sin andre finalene noensinne i senior-EM.

Denne gangen var det 5000 meter som sto på plakaten i Berlin, og igjen var 17-åringen suveren.

Den eneste som nesten greide å henge på da det norske løpefantomet giret opp på siste runde, var storebror Henrik Ingebrigtsen. Etter en fenomenal avslutning sikret Jakob sitt andre EM-gull, mens Henrik sørget for dobbelt norsk – og dobbelt Ingebrigtsen.

– Det er bare så drøyt. Jeg vet ikke hva jeg skal ta ham på nå, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Kunne løpt fra dem tidligere

Han famler litt etter ordene etter å ha sett to av sine sønner parkere resten av feltet i EM-finalen.

– Jakob gjør igjen en vanvittig jobb. Han drar siste rundet. Han er ... ja. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med ham. Jeg må gi ham fri et par år, for dette er ... I’m speechless. Dette er drøyt, sier far Ingebrigtsen.

– Jeg er litt overrasket i dag også over at han går så tidlig opp. Men han føler seg som en million, han kunne sikkert løpt fra dem tidligere. Det ser ut som han øser av en uendelighet av krefter, sier Gjert til VG etter å ha fått summet seg litt.

Filip Ingebrigtsen så sine brødre løpe fra tribunen. Han var også finaleklar, men måtte tidligere lørdag trekke seg da det viste seg at onsdagens fall hadde ført til en brist i et ribben.

– Jeg visste han var best i dag, men at begge skal få full uttelling i dag, det er så bra som det kan bli, sier Filip til NRK.

– Han lekte med dem. Det var en lek, sier presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, til VG.

– Det var mektig å se på. Måten han gjør det på et helt utrolig, sier sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, til VG.

Også Elisabeth, Jakobs kjæreste, var naturligvis stolt – ikke bare av sin Jakob – men av begge brødrene.

– Det er helt fantastisk. Det er helt magisk. Dette var drømmescenarioet. Det manglet én der ute, men vi får si oss fornøyde med to av tre, sier hun til NRK.

Konkurrentene ville slite ham ut

Yngstemann i feltet la seg tidlig langt frem, med storebror Henrik tett i rygg. De slapp seg litt bakover, men med 1400 meter igjen lå Jakob Ingebrigtsen igjen i front av et seniorfelt i EM, med Henrik på slep.

Ut på siste runde gasset Jakob på. Den eneste som nesten maktet å henge på var storebroren. Jakob fosset inn til sitt andre gull og europeisk U20-rekord da han krysset mållinjen på 13.17,06. Henrik tok sølv på 13.18,75. Dermed har eldstebror Ingebrigtsen tatt medalje i fire EM på rad.

Bronsen gikk til franske Morhad Amdouni. Hans trener, Philippe Dupont, forteller til VG at planen var å sette et høyt nok tempo til å slite ut Jakob. Den planen falt fort i grus da 17-åringen isteden ristet av seg alt og alle.

– Det er eksepsjonelt for en så ung gutt. Eksepsjonelt, sier den franske treneren.