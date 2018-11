Rollebytte for Carlsen - men ny remis: – Jeg ble overrasket

SPORT 2018-11-10T18:10:20Z

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2) Fredag «vant» Magnus Carlsen (27) remis i åpningspartiet. Lørdag var det derimot et antiklimaks da det igjen ble delt poeng med Fabiano Caruana (26).

Publisert: 10.11.18 19:10 Oppdatert: 10.11.18 19:21

Mens Carlsen - med svarte brikker - hadde amerikaneren i kne fredag, var det Caruana - også han med svart - som hadde kommandoen i lørdagens parti av VM-matchen . Partiet varte i 49 trekk.

– Fabiano klarte å overraske Magnus. Det var åpenbart at Magnus ikke var forberedt på dette, sier chess.com-eksperten Mike Klein til VG.

– Dette viser at Caruana stiller veldig godt forberedt til VM-matchen, sier Elmira Mirzojeva, som dekker mesterskapet for russiske Matj TV.

Mens Magnus Carlsen spiller sin fjerde VM-match, er Caruana «nybegynner». Men det skulle ingen tro ut fra lørdagens andre parti i London.

Her kan du spille gjennom partiet:

– Det var ikke så gøy. Det var bare å bytte av så mange brikker som mulig. Jeg ble litt overrasket i åpningen. Det ble ikke så mange sjanser til å vise hva jeg er god for, oppsummerte Carlsen etterpå.

– To remis er ok - men det er ikke noe å hoppe i taket for, sa verdensmesteren til VG-TV.

– Han spilte et helt nytt trekk som ser litt unaturlig ut for meg. Vi får se på om det er noe genialt, sa han til NRK.

Caruana vant sist med svarte brikker over Carlsen i Sinquefield Cup i 2014. Og Carlsen har ikke tapt mot Caruana - uansett farge - siden Norway Chess i 2015.

Men lørdag var ingen av dem gode for å vinne.

Magnus Carlsen måtte ha på seg ytterjakke deler av partiet fredag. Før lørdagens parti hadde Team Carlsen blitt enige med arrangøren at det skulle være 22 grader i spillelokalet.

– Jeg hadde på meg en ekstra skjorte i dag så det gikk greit, forklarte han til VG-TV.

Nordmannen tok partiets første ordentlige tenkepause på sitt 11. trekk. Han brukte 17 minutter på å spille løper e4.

Jon Ludvig Hammer i VG-TV-studio var klar på at Carlsen overrasket i åpningen og måtte tenke lenge på trekkene. Men mot trekk 15 mente samme Hammer at Caruana var ute av forberedelsene.

– Carlsen fikk absolutt ingenting ut av denne åpningen, fastslo den australske eksperten Ian Rogers, som er på plass i London.

Litt senere mente Hammar at Carlsen lå litt under og at verdensmesteren bare kom til å «safe» inn til remis. «Pila» var enig: Det var en liten fordel Caruana.

– Det nærmeste han kommer «nødbrems», mente Norges sjakk-toer - og etter hvert var Carlsen nesten en time bak på klokka.

– Et forferdelig antiklimaks, fastslo Simen Agdestein.

– Det blir remis, sa trener Peter Heine Nielsen skråsikkert da de hadde passert 20 trekk.

Søster Ellen var også kommet til parti nummer to. Hun er også veldig habil sjakkspiller og hadde følgende kommentar:

– Spillet fløt veldig bra fredag, men i dag har han brukt litt mye tid. Men han er nok ikke i noen fare ...

Det endte opp med nøyaktig samme sluttspill som fredag: tårnsluttspill med tre mot to.