Olsson om Northugs karriere: - Jeg var virkelig redd

Publisert: 08.07.18 12:43 Oppdatert: 08.07.18 12:56

SPORT 2018-07-08T10:43:34Z

TORSBY (VG) Johan Olsson (38) plasserer Petter Northug (32) som kanskje «the greatest of all time». Nå er Olsson blitt landslagstrener og frykter «nye Northug», men Johannes Høsflot Klæbo (21), aller mest.

Da Northug ikke fikk gå skirenn i vinter , og ble nummer 32 på sin eneste verdenscupstart på sprintprologen i Lillehammer fryktet Olsson at karrieren til Northug var over.

Nå gleder han seg over å se at langrennskongen, som herjet med landslagskompisene på rulleski i Kristiansand lørdag, satser videre. Selv er Olsson blitt landslagstrener for svenskene og nyter sin nye jobb. VG traff ham på landslagssamling i Torsby i slutten av juni.

– Jeg var virkelig redd, for jeg ville ikke at det skulle være slutten på Petters karriere, sier Olsson til VG.

Og han setter sin tidligere konkurrent høyt. Veldig høyt.

– I mine øyne er han om ikke «the greatest», så iallfall én av «the greatest of all time». Kanskje den største, sier Olsson.

Landslagsretur kan ha reddet karrieren

Olsson la opp etter VM i Lahti. Han ble verdensmester to ganger. Han gikk en legendarisk femmil i Val di Fiemme (2013) da han stakk tidlig, og gikk alene i 35 kilometer og ble verdensmester.

To år senere ble han verdensmester på 15 kilometer i Falun, ett mesterskap hvor Northug tok fire VM-gull . Da ble Northug verdensmester på femmila, Olsson tok bronse.

Han mener det var klokt av Northug å returnere til landslaget.

– Jeg tror det er riktig beslutning. Jeg tror det kan redde karrieren. Det så ut som om han kanskje hadde reddet karrieren allerede i vår på resultatene da han kom tilbake, sier Olsson.

Men den svenske landslagstreneren vet ikke hvor mye Northugs gode resultater etter verdenscupsesongen egentlig er.

– Da var det mange som kom tilbake fra OL og var umotivert. Og det å konkurrere mot dem som ikke er motivert er kanskje ikke en «fair» duell, sier Olsson.

– Petter hadde ikke sjans mot mitt sterkeste våpen

– Northug elsker å tulle med svenskene, men han har alltid hatt veldig respekt for deg. Hvorfor det?

– Vi hadde veldig ulike måter å vinne våre løp på. Jeg gikk solo på en femmil i 35 kilometer. Mitt sterkeste våpen hadde ikke Petter en sjanse mot, og jeg hadde ikke en sjanse mot hans sterkeste våpen. På en måte var vi ikke konkurrenter. Vi var så ulike, svarer Olsson.

– Er Petter Northug eller Johannes Høsflot Klæbo den største konkurrenten til dine gutter nå?

– Sånn som det så ut forrige sesong, så er Klæbo den største konkurrenten. Men problemet med det norske laget er at det er så mange som er så bra, svarer Olsson og fortsetter:

– Man har Simen Hegstad Krüger som tok OL-gull. 95 prosent av svenskene hadde aldri hørt om ham. Jeg visste at han kunne ha potensial, men kanskje ikke at han kunne falle, brekke staven, havne på 45. plass og så ta OL-gull. Så har dere Martin Johnsrud Sundby. Det er massevis med løpere som er bra, også Hans Christer Holund.

Satser på Calle

Da VG møtte svenskene i Torsby var det rulleski, barmarkstrening og skiøkter i skitunnelen på programmet.

Olssons fremste gullkort som trener er Calle Halfvarsson (29), etter at Marcus Hellner la opp i vår.

Halfvarsson har hatt mange dueller med Northug både i løypa og verbalt . Men 29-åringen har fortsatt til gode å ta individuell OL- eller VM-medalje.

– Vi har noen saker vi jobber med Calle. Vi har endret litt. Han betyr mye for laget og resultatene. Calle er ekstremt bra når han er i form. Når han går så bra som han kan, da er det veldig få som slår ham. Men Calle har ofte blitt syk og mistet konkurranser, sier Olsson.

Den svenske landslagstreneren mener Klæbo er den nye Northug.

– Klæbo gjør ting som er ukonvensjonelle. Han løser oppgavene på en ny måte. Det gjorde Petter også da han kom. Alle var på etterskudd. vi måtte begynne og jobbe med noe nytt, sier Olsson.

Verdenscupen starter om fem måneder i Ruka i Finland.