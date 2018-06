PÅ ULIKE LAG: Etter en sesong sammen på allroundlaget, har Finn-Hågen Krogh (t.h.) valgt å gå tilbake til sprintlaget, mens Hans Christer Holund fortsetter på allroundlaget. Her er de sammen med statsminister Erna Solberg under OL i Sør-Korea. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krogh kjemper mot overtrening: Lagkamerat var ute i mange år

Publisert: 22.06.18 12:40

Finn-Hågen Krogh (27) og landslagstrener Arild Monsen håper Krogh er tilbake for fullt til vinteren. For Hans Christer Holund (29) tok det mange år å komme tilbake etter overtrening.

Finn-Hågen Krogh gikk i sitt eget tempo under samlingen på Sognefjellet.

Under Holmenkollen skishow 14. juni ble han nummer 26 av 29 startende.

Etter en skuffende OL-sesong var det klart at stafetthelt Krogh fra VM i fjor var overtrent.

– Jeg føler at kroppen er restituert, så skal jeg ta det fortsatt litt forsiktig og teste litt med Olympiatoppen og ta litt blodprøver underveis. For å være sikker på at alt er i orden, sa Krogh til VG på Sognefjellet i slutten av mai.

Trent sønder og sammen

Lagkamerat Hans Christer Holund vet hvordan det er å trene seg sønder og sammen.

I 2008 ble han juniorverdensmester. Han fikk sin første verdenscupstart året etter, men så takket kroppen for seg. Det tok nøyaktig fire år før han fikk sin neste verdenscupstart.

– For meg tok det lang tid. Jeg holdt på i to år med kropp som ikke fungerte, da tok det desto lenger tid å komme seg tilbake igjen, sier Holund til VG.

Han ble belønnet for tålmodigheten med OL-bronse på 30 kilometer fellesstart i Pyeongchang i vinter.

– Finn har vært, og er, en sinnssykt god skiløper. Det blir viktig for Finn å finne tilbake til sitt gamle jeg, se litt på hva han gjorde årene før og gå tilbake til det, sier Holund.

Også Marit Bjørgen måtte bruke noen år av karrieren på å komme seg etter å ha kjørt kroppen for hardt, i 2009 innrømmet hun at hun var trent i senk.

Fra OL-sølv i Torino brukte hun fire år før det ble gull. Hun slo tilbake og ble OL-dronningen i Vancouver.

Treneren: Dette vil ta tid

Krogh hadde stor suksess på sprintlaget, men byttet til allroundlaget. Det funket altså dårlig. Treningen passet ikke finnmarkingen. Nå er han tilbake på sprintlaget hos Arild Monsen.

– Dette vil ta litt tid. Det har allerede tatt tid. Han er ikke på nivået til de andre her, sa Monsen til VG om Krogh på snøsamlingen på Sognefjellet.

Treneren og Krogh har et tett samarbeid.

– Han må ha is i magen, være tålmodig. Jeg håper og tror på en god sesong.