SUVEREN: Jarl Magnus Riiber gikk til topps også i Ramsau. Her fra en av tre seirer på Lillehammer tidligere i sesongen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Fire seirer på rad for Jarl Magnus Riiber: – Veldig sterkt

SPORT 2018-12-22T14:33:38Z

Jarl Magnus Riiber (21) er i sin egen klasse blant kombinertløperne om dagen. Lørdag tok han sin fjerde strake seier i verdenscupen.

Publisert: 22.12.18 15:33 Oppdatert: 22.12.18 16:06

– Det føles bra. Jeg følte meg ikke så rå i dag. Det ble et annet type og jeg måtte spare på kreftene, men det holdt inn, sier Riiber til VG.

21-åringen spurtslo Franz-Josef Rehrl. Dermed står han med fire strake seirer, etter at han vant tre av tre renn på Lillehammer.

– Det er veldig sterkt. Særlig når du tenker på det han har vært gjennom i dag. Han ble stående og vente i en halvtime. Da blir du trøtt og fryser. Likevel klarer han å gå et så bra langrenn og viser at han er best, sier Ivar Stuan, sportssjef til VG.

Da Riiber og tyske Eric Frenzel sto igjen på toppen av hoppbakken, ble hoppdelen avlyst grunnet forholdene. Dermed ble resultatene fra fredagens prøveomgang gjeldende.

Riiber har vært på pallen i seks av seks konkurranser i år.

Riiber skuffet i OL - varslet opptur:

Holdt seg frisk

Fra før hadde han kun en seier i verdenscupen. I fjor ble det fem femteplasser og en tredjeplass.

– Jeg har holdt meg frisk og hatt bra kontroll på helse og trening. Jeg føler jeg stiller på startlisten med stor selvtillit. Det klarer jeg også å få til, sier Riiber.

Tidligere har Riiber slitt med sykdom og skader. Særlig en skulderskade.

– Han hopper på det nivået han har gjort i mange år, men han har løftet langrennsnivået. Han har vært i nærheten av det før, men da har han blitt syk eller skadet. I år har han unngått det. Det ser vi resultatet av, sier Peder Sandell, landslagstrener, til VG.

Riibers resulater i år:

Ramsau HS98/10km: 1

Lillehammer HS140/10km: 1

Lillehammer Fellesstart HS98/10km: 1

Lillehammer HS98/10km: 1

Ruka lagkonkurranse HS142/10km: 3

Ruka HS142m/10km: 2

HS=Bakkestørrelse i hopp, km=kilometer i langrenn

21-åringen er overlegen i verdenscupen sammenlagt. Han har 480 poeng. Nestemann, Mario Seidl, har 218 poeng.

– Jeg er veldig fornøyd med posisjonen min. Det gjør at jeg kan velge og vrake litt konkurranser fram mot VM, sier Riiber, som i OL var langt nede:

– Mer å gå på i sporet

– Hvordan skal du klare å spisse formen enda mer inn mot VM?

– Jeg føler det skal gå an. Jeg har mer å spa på med i langrennssporet, sier Riiber.

Ivar Stuan legger ikke skjul på favorittstempelet Riiber får før VM i Østerrike i februar.

– Akkurat nå er han den store, men vi vet at tyskerne og østerrikerne kommer. Vi vil også få fram flere norske. Men nå er han outstanding. Og det er bedre å være i hans posisjon enn den de andre er i, sier Stuan.

Det ble tett kamp om tredjeplassen mellom fem løpere i Ramsau. Tyske Fabian Riessle tok den siste plassen på seierspallen foran landsmennene Johannes Rydzek og Vinzenz Geiger.

Nest beste nordmann ble Jan Schmid på 8.-plass.