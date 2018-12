– KAN IKKE FÅ SLIPPE UNNA: Johan Kaggestad (74) er klar i talen når han snakker om Russlands manglende åpenhet rundt egne laboratorier. Foto: Frode Hansen / VG

Kaggestad provosert av Russland rett før doping-fristen går ut

OSLO/ST. PETERSBURG (VG) Russerne har frist til nyttår med å slippe WADA til. – Situasjonen er kritisk, sier stavdronningen Jelena Isinbajeva. Russlands antidopingbyrå ber president Vladimir Putin rydde opp.

Russlands antidopingbyrå, RUSADA, ble tidligere i høst benådet inn igjen i det gode selskap.

Det var på to premisser: De skulle ta på seg all skyld for tidligere russiske dopingskandaler. Og de skulle innen 31. desember 2018 gi innsyn i antidopinglaboratoriet i Moskva. Administrerende direktør i RUSADA, Jurij Ganus, mener det er en katastrofe for russerne om det ikke skjer. Det har fått ham til å appellere til Vladimir Putin.

– Dette kan ikke vare stort lenger. Vi er på vei mot avgrunnen, sier Ganus i appellen til presidenten.

– Vi kan bli fullstendig isolert i internasjonal idrett, sier antidoping-sjefen.

Kaggestad: – Kan ikke få slippe unna lenger

Tidligere stavhopper Jelena Isinbajeva sier det slik til Tass:

– Situasjonen er kritisk. Som jeg har forstått det kan ikke være utøvere lenger delta i internasjonale konkurranser hvis vi ikke får dette på plass.

Idrettseksperten og den tidligere landslagstreneren i friidrett, Johan Kaggestad, lar seg provosere:

– Skal Russland og idretten generelt ha noen som helst troverdighet, kan ikke Russland få slippe unna lenger. Idrettslederne har latt altfor mye passere tidligere så lenge russiske sponsorer har bidratt med penger inn i sporten, sier Kaggestad.

– Det skal ikke være noe halvveis innsyn på laboratorier i Russland. Man må være bestemt og kreve 100 prosent innsyn. For meg er det ikke noe slingringsmonn her. De har fått en tidsfrist, og den må følges.

– Hva kommer til å være konsekvensene for Russland om de ikke gir innsyn innen fristen, tror du?

– Da må de utestenges fra internasjonale konkurranser og de olympiske leker igjen. Skal idretten ha noen troverdighet blant folk, må man være konsekvente og beinharde her.

– Håper ikke Putin er tjukk i hodet

En gruppe med inspektører fra WADA prøvde før jul å besøke den russiske hovedstaden for å se på laboratoriene. De slapp ikke til. Det skal ha vært russisk byråkrati som stoppet dem.

– Det tyder på at det er folk som vil hindre etterforskningen av russisk doping, sier Jurij Ganus.

Kaggestad sier seg enig:

– Det er så mye politikk i dette og veldig mange parter med økonomiske interesser. Det er en stor utfordring og en slags eksamen for WADA, sier han til VG, før han fortsetter:

– Jeg håper ikke Putin er så tjukk i hodet at han tror Russland skal slippe unna med åpenhet, kun fordi de har mye politisk makt på andre arenaer.

Presidenten sa - så sent som i sin årlige pressekonferanse rett før jul - at Russland «har seg selv å takke» for dopingproblemene. Både han og andre russiske politikere er imidlertid klare på at dopingen ikke har vært statlig styrt.

Hans sportsminister, Pavel Kolobkov, hevdet julaften at alt ligger til rette for at WADA-ekspertene kan hente det datamaterialet de vil ha.

– Vi venter bare på svar fra dem, sa sportsministeren ifølge Tass.

Et mulig praktisk problem er at det denne uken er julestengt i Vesten - og neste uke like julestengt i Russland når de har sine nyttårs- og julefeiring.

I russiske media går det nå rykter om at flere topputøvere vil skifte statsborgerskap om russisk antidoping igjen blir kastet ut av det gode selskap.