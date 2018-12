UTENFOR PALLEN: Sverre Lunde Pedersen var nest beste norske. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

Norges yngstemann best: - Jeg er ikke overrasket

SPORT 2018-12-08

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Allan Dahl Johansson (20) var best av fem norske på 1500-meteren, men alle havnet utenfor pallen - langt bak den suverene vinneren Denis Juskov fra Russland som senket banerekorden til 1.46,78.

– Hvis jeg skal være ydmyk, er jeg ikke så overrasket. Jeg har trent litt mer på dette, og så har jeg hatt mer inne, sier Allan Dahl Johansson til VG i pressesonen bak tribunene her i Polen.

Han mener han kanskje kunne knepet litt mer på tiden. Fem par før han skulle starte røk nemlig lissen da han skulle stramme skøyten. Den ble litt ustø etter at han måtte skjøte den.

Men ingen av de fem norske løperne - av 20 i A-gruppen på 1500 meter i verdenscupen klarte å kare seg opp på pallen: Sverre Lunde Pedersen ble nummer fem bak Dahl Johansson, Håvard Bøkko nummer syv, Sindre Henriksen nummer seks og Simens Spieler Nilsen nummer 15.

– Jeg hadde ventet at Juskov skulle gå fortere. Han var ikke så langt foran, og tre av de beste (nederlendere inkl OL-gullvinner Kjeld Nuis) manglet her nå, sier Håvard Bøkko til bekreftende nikk fra Allan Dahl Johansson.

Sverre Lunde Pedersen sier med Dahl Johansson som tilhører at det ikke det ikke er ergerlig at han ble slått av unggutten fra Tveita i Oslo. Det som er ergerlig, er at «ingen av oss kom på pallen».

Håvard Bøkko mener at det ikke spruter av noen av de norske for øyeblikket, hverken ham selv eller alle lagkameratene. Han og Sindre Henriksen er samstemt med hensyn til at de «stoler på at Bjarne har en plan». Bjarne er Norges nye trener Bjarne Rykkje.

– Det er utrolig kult at vi er fem norske i A-gruppen. Det er jevnt i toppen, men vi er et jevnt hakk bal de aller beste. For egen del har jeg gått bedre og bedre hver helg. Det er Bjarnes plan. Vi skal til forskjell fra tidligere, gå oss mer i form; utover sesongen, når det virkelig gjelder, sier Sindre Henriksen.

– Jeg hadde ikke mye å gå med. Det var dødt. Jeg hadde lite energi. Det kan ha hatt å gjøre med mavetrøbbelet tidligere i uken, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han forsikrer imidlertid om at han vil gå 10.000-meteren søndag.

Sverre Lunde Pedersen, som tidligere i uken lå til sengs med mavetrøbbel og feber , tapte sitt parløp mot sørkoreaneren Min Seok Kim med 1.48,14.

Det samme gjorde Allan Dahl Johansson (20) mot japaneren Seitaro Ichinohe: 1.48,09 på nordmannen.

– Vi savner ekstremprestasjonene fra forrige sesong. Vi mangler toppløpet, sier Even Wetten, ekspert hos NRK, selv om han roser den norske laginnsatsen.

Håvard Bøkko og Sindre Henriksen minner overfor VG om at de tre på pallen - Juskov, Kim Min-seok, Seitaro Ichinohe - er verdensrekordholder, OL-bronsevinner på 1500 meter (og sølv lagtempo) og «årets stjerneskudd».