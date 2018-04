Storhamar-veteranen gråt av gullglede

Publisert: 11.04.18 20:37

HAMAR (VG) (Storhamar-Lillehammer 4–2/4–1 i kamper) Superveteran Eirik Skadsdammen (36) felte en jubeltåre og feiret vilt foran 7001 hjemmefans da Storhamar vant sin syvende kongepokal 10 år etter at Hamar-klubben tok NM-tittel nummer seks med ham som matchvinner.

– Det er ikke ofte jeg står og griner. Men det kom noen tårer. Jeg var rørt da jeg skjønte det ville gå veien, sier Eirik Skadsdammen til VG ute på isen i CC Amfi mens hyllesten fra et «mætt fjøs» ingen ende vil ta.

– Jeg har vært med på mange oppturer og nedturer. For fire år siden var vi nesten konkurs. Vi har alltid som mål å vinne NM-gull. Men denne reisen har vært spesiell; nå er det fullsatt her gang på gang, tilføyer Skadsdammen.

Han kom til Hamar-klubben i 1999, og selv om han snart fyller 37 har han ingen tanker om å gi seg.

– Jeg har ikke sagt at jeg skal slutte. Nå kjennes det slik at jeg vil fortsette, sier han.

– Hvordan skal dere feire?

– Du vet hvordan hedmarkinger feirer. Det blir i alle fall ikke stille og rolig, svarer Skadsdammen.

Mikael Zettergren, som la målgivende pasning til landsmann Jacob Berglunds 2–1 mål, hadde dobbelt grunn til å feire. Bare en time før kampstart kom han kjørende i full fart inn på parkeringsplassen bak CC Amfi, etter å ha blitt far klokken 15.30.

Fem timer senere var han Norgesmester for første gang.

Sammen med Christian Larrivée (35). Kanadieren kom til Storhamar i 2006, men spilte en av to sesonger i Danmark da Eirik Skadsdammen sørget for klubbens sjette kongepokal i 2008. Nå ble han overrakt «bøtta» av kaptein Kodie Curran slik at han kunne lede laget i den første seiersrunden.

– Jeg har tenkt mye på «bøtta» de to til tre siste årene. Jeg visste at dette var min beste sjanse til å vinne den. Å avgjøre det her hjemme var helt «amazing», sier Larrivée på norsk til VG.

– Det er onsdag. Men det blir fest uansett, sier Larrivée som har to år igjen av kontrakten med Storhamar.

Josh Nicholls (25) scoret det avgjørende 3–1 målet og ble fullblods matchvinner da han la inn sitt andre og 4–2 i tomt Lillehammer-mål fem sekunder før slutt.

Kanadieren gjorde 3–1 da det var 50 sekunder igjen av andre periode.

Lillehammers Sondre Bjerke satte hjemmefansen i helspenn da han i tredje periode reduserte ni og et halvt minutt før ordinær spilletids slutt.

Hjemmelaget var på hælene.

– Det var nervøst, og vi spilte en svak kamp, for å være ærlig. Det sto så mye på spill. Det ble snakket så mye om at vi skulle vinne her nå. Jeg visste at det er karakter i dette laget; og dette var ren, jævla magi, sier Fredrik Söderström med en gullhjelm trædd nedover ørene.

På spørsmål om han skal forsette som trener for Hamar-klubben, svarer han at han har ett år igjen av kontrakten og «jeg har ingen annen plan». Det er blitt spekulert i at han skal «hjem» til Leksand i Sverige.

– Jeg skal ikke stå her og sole meg i glansen. Jeg er glad på klubbens vegne. Det er mange som har slitt mye mer enn det jeg har gjort. Jeg føler meg som en gjest. Men nå skal jeg feire som bare helvete, sier Storhamars populære trener.

Storhamars keeper Oskar Östlund drar akkurat den, feiringen, ett hakk lenger.

– Jeg skal feire denne måneden. Vi tok vare på sjansen. Å gjøre det på hjemmebane var magisk. Det var det absolutt beste, og det vi ville. Dette fortjener Hamar. Hele byen står bak oss. Storhamar er Hamar, sier svensken som har kontrakt med Hamar-klubben ut denne måneden.

Lillehammer vant skuddstatistikken 16–6 i 2. periode.

12 minutter før slutt ble Patrick Thoresen (34), som i onsdag meldte avbud til VM, intervjuet på tribunen i CC Amfi. Thoresen, som spilte for Storhamar før jul, var sikker på at klubben fra Hamar vest «ville dra hjem dette».

Lillehammer var nær, nær ved å utligne etter å ha tatt ut keeper Bengtsberg i et desperat forsøk på å tvinge frem uavgjort før full tid – og sudden death.

Det utnyttet Josh Nicholls: 4–2 i tomt mål fem sekunder før slutt.

– Det er vanskelig å finne ord, fordi det var en sånn ramme rundt. Det er ikke mange som har vært med på lignende. Det var jo fullt i alle kriker og kroker, som på et topp europeisk nivå, sier Oskar Östlund med tanke på over 20.000 tilskuere og «mætt fjøs» på totalt tre NM-finalekamper i Hamar.

SLIK VAR DEN FEMTE OG SISTE NM-FINALEN

HAMAR (VG) (Storhamar-Lillehammer 4-2/4-1 i kamper best av syv)

Storhamar:

Keeper:

6

Oskar Östlund fikk mer å gjøre enn han kanskje hadde tenkt seg innledningsvis. Reddet 25 skudd i løpet av de tø første periodene. God og trygg i nærspillet da gjestene, i undertall til og med, yppet seg. Hindret 2–2 tre-fire ganger i SIL-undertall i 2. periode.

Backer:

4

Kodie Curran, en av tidenes beste backer i norsk ishockey (klar for svenske Rögle), smelte pucken i stolpen etter 14 minutter og satte klubbrekord i antall målpoeng i sluttspillet da han lå bak utligningen i overtall tre minutter senere. Christian Bull bør være klar for Petter Thoresens VM-lag neste måned. Samlet sett slet backoppsetningen med Lillehammers iltre løperspillere.

Løpere:

5

Eirik Skadsdammen ble matchvinner i sudden death da Storhamar vant siste gang, for 10 år siden. I sitt 18. NM-sluttspill startet han og rekken hans med Mikael Dokken og Kjetil Martinsen friskest. Resten av løperne virket avventende, med en slags "håper det gjør seg selv"-holdning. Forrige kamps matchvinner, dagens matchvinner Josh Nicholls, knallet pucken i Bengtsbergs høyre stolpe 30 sekunder etter 0–1. Målscorer Victor Svensson (1-1), en klassisk og solid senter; alltid. Jacob Berglund, som kom tilbake til Hamar foran sluttspillet, la målgivende pasning til 1–1 og 3-1, og scoret selv 2–1 målet.

Lillehammer:

Keeper:

5

Christoffer Bengtsberg god å ha da hjemmelaget skjerpet se etter Lillehammers åpningsmål. Sjanseløs på utligningen 1–1 etter egen retur, og baklengsmål nummer to – samt nummer tre.

Backer:

3

Patrick Ulriksen har vært god i alle finalene, makker Sondre Bjerke (reduserte til 2-3) likeså. Brendan Ellis lot seg presse av Steffen Thoresen til å sveipe pucken på tribunen og satt utvist da Victor Svensson utlignet. Keeper Bengstberg lurte nok på hvor backene hans var ved 1–2 (Berglund). Foran 1–3 var de helt forsvunnet.

Løpere:

5

Martin Ellingsen har farten (minus for to utvisninger), Jacob Noer klokskapen, Mads Homdrom, Emil Nyhus, Stian Kaltrud Nystuen; kort sagt: OL-byens alle norske unggutter er ytterst lovende. Veteran Joakim Eidsa Arnestad: honnør for å balansere rekken med ham, Nick Dineen og Joey Benik – som var bemerkelsesverdig anonym. Stephan Vigier misbrukte et par-tre store målsjanser. Brett Cameron burde være ettertraktet av mange klubber, også i bedre ligaer enn Getligaen.

Slik var kampen (NM-finale fem, best av syv):

5

Seriemester Storhamar hadde 12–2 (7-0 og 5-2) i målforskjell som ballast fra de to foregående hjemmekampene, men startet ikke i stil med den. Lillehammers Stephan Vigier var nær ved 0–1 etter åtte minutter og gjestenes unggutter presset vertene opp i nesen på Storhamar-keeper Oskar Östlund. Hurtigtoget Martin Ellingsen (20) brakte SIL-forsvaret på hælene og scoret kampens første mål, mellom bena på Östlund, men satt utvist da Jacob Berglund la sin 100. målgivende pasning til Victor Svenssons utligning.

Lillehammer dominerte delvis andre periode, men Josh Nicholls gjorde 3–1 da den nesten var over. Samme mann la inn sitt andre mål og 4–2 fem sekunder før slutt, etter at Lillehammers lovende og gode back Sondre Bjerke hadde redusert ni minutter før.

PS! Storhamar vant kongepokalen for første gang siden 2008, etter 4–0 i kampseirer (best av syv) over Lørenskog i kvartfinalen, 4–1 over Frisk Asker i semifinalen og 4–1 over Lillehammer i finalen. Hamar-klubben vant også seriemesterskapet sesongen 2017/18.

Vurdert av Øystein Jarlsbo