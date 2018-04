EKSKLUDERT: Linda Gundersen er ekskludert fra idrett i ti år og sykmeldes som daglig leder i Holmen Tropp og Turn. Foto: Holmen Tropp og Turn

NIFs domsutvalg: Turntrener Gundersen anker avgjørelse

Publisert: 06.04.18 16:58 Oppdatert: 06.04.18 17:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-06T14:58:01Z

– Jeg har fått beskjed om at anmeldte (Linda Gundersen) har anket dommen. Det melder Marit Forsberg i NIFs domsutvalg til VG.

Forrige måned kom nyheten om at turntrener Linda Gundersen er blitt ekskludert fra norsk idrett i ti år for å trakassere unge utøvere.

To uker senere har hun bestemt seg for å anke avgjørelsen til Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

Foreløpig er det ukjent om hun får beholde jobben som daglig leder i Holmen Tropp og Turn. Domsutvalget i NIF har imidlertid ikke mulighet til å fra henne den sivile jobben, noe også Gundersens advokat, John Christian Elden, bekreftet overfor VG .

– Avgjørelsen har ingen innflytelse på eller betydning for hennes jobb som daglig leder. Det er en administrativ stilling som er utenfor domsutvalgets myndighetsområde, sier Elden.

Stillingen hennes er imidlertid oppe til vurdering i klubbens styre. Mandag 26. mars sykmeldte hun seg fra stillingen, som hun har hatt siden 2011.

Gundersen har vært turntrener i rundt 40 år, og noen av vitnenes påstander om blant annet et stort fokus på vekt, strekker seg tilbake til 1980-tallet. De første varslene kom i 1998 .

Men det var først i 2003 at hun forlot jobben som turntrener i Asker Turnklubb, etter at klubben valgte å ikke fornye kontrakten hennes.

Da skiftet hun klubb til klubben hvor hun i dag er daglig leder.

Jenter ned i 8-9-årsalderen skal ifølge seg selv ha fått beskjed om at de hadde «ballongmager». Andre hevder de ble kalt «fleskeberg». To andre utøvere hevder å ha utviklet spiseforstyrrelser.

Fokuset på vekt, spesielt etter endt ferie, betegnes av flere vitner som «ekstremt».

Gundersen har selv nektet for at hun har opptrådt klanderverdig. Da dommen fra NIF ble kjent, hadde hun enda ikke bestemt seg for om det var verdt å bruke tiden på en anke, men nå har altså avgjørelsen blitt tatt. NIFs ankefrist var 5. april.

Gundersens advokat John Christian Elden har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Denne artikkelen handler om Idrett

Turn