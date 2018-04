Korrupsjonsanklaget Besseberg: Trygg på at det ikke blir en dom

VESTFOSSEN (VG) Anders Besseberg (72) er klinkende klar: Han har ikke mottatt penger for å dekke over doping, og føler seg trygg på at saken ikke vil ende med en fellende dom.

– Jeg må si at dette ikke har vært noen hyggelige dager. Jeg skulle gjerne vært dem foruten, sier Besseberg.

Han viser VG inn i stuen sin hjemme på gården på Vestfossen, en storslagen gård som har vært i familiens eie siden 1600-tallet. Helt siden han sto opp av sengen onsdag morgen, har telefonen ringt. 72-åringen har svart på de fleste anropene, men nå har han skrudd over på flymodus.

Den nylig avgåtte IBU-presidenten, som tirsdag ble anklaget for korrupsjon, mener det er viktig med åpenhet. Nettopp derfor har han stått lenge sammen med journalister utenfor hovedhuset på gårdsbruket, som han overtok sammen med kona Wenche i 1988. Her har han bodd nesten like lenge som han har vært IBU-president (i 1992).

I forbindelse med etterforskningen som nå pågår rundt ham, har det blitt hevdet at han kjører rundt i flotte biler og bor i et gedigent hus. Det siste stemmer ganske godt, men bilparken har han andre meninger om.

– Lyn fra klar himmel

– Jeg kan avkrefte at jeg kjører rundt i tre flotte biler. Jeg har en BMW X5. Det er en leasingbil. BMW er skiskytterforbundets hovedsponsor. Alle ved kontoret disponerer en BMW. I tillegg har jeg en gammel Daihatsu firehjulstrekker som jeg kjøpte brukt for 60.000 kroner. Kona har en BMW som hun har kjøpt selv, forteller han.

Uttalelsene til Besseberg om bilparken stemmer med de opplysningene som VG har sjekket i motorvognregisteret.

På gårdstunet hvor Besseberg nå står, dukket plutselig politiet opp for et par dager siden. De ville gjennomføre en razzia.

– Det kom absolutt som lyn fra klar himmel, sier Besseberg.

72-åringen tar med seg VG innendørs, og setter seg til rette i skinnsofaen. Han peker opp på veggen og viser fram en utstoppet gaupe som han selv skjøt for flere år siden. Besseberg er en ihuga jeger, og forteller om både jaktturer og de 17 rådyrene han har foret i skogbrynet gjennom vinteren.

Han snakker lidenskapelig om jakt, men han er like tydelig og klar når han får spørsmål om påstått korrupsjon.

Vil få tak i advokat

– Har du mottatt penger for å dekke over doping?

– Nei, jeg har ikke blitt spurt om det, og jeg har ikke fått penger for det.

– Hva sier du til opplysningene som har kommet fra østerriksk politi om at de etterforsker mulige bestikkelser på 2,3 millioner kroner?

– Jeg vet det er en påstand om 300.000 dollar. Men det er i alle fall ikke tilbud om, eller penger, som jeg har mottatt. Det er jeg i hvert fall helt sikker på.

– Hvordan opplevde du avhørene du måtte inn til denne uken?

– Jeg fikk opplest mine rettigheter, og de ga beskjed om at jeg kunne få en advokat, en jeg selv kunne oppnevne, og de ville ta regningen. Jeg sa at jeg ikke kan skjønne at jeg har noe behov for advokat. De spørsmålene som de stilte hadde jeg ingen problemer med å svare på.

– Kommer du til å engasjere en advokat videre?

– Det som finnes av dokumentasjon og eventuelle bevis ligger på kontoret til disse folkene nede i Wien. De er tilgjengelig for meg når det måtte være, og da vil jeg ta med meg en advokat. Jeg vil forsøke å få tak i en østerriksk advokat, som har kjennskap til dette med doping.

Ikke tilgang til ADAMS

Ifølge VGs kilder skal Besseberg være anklaget for å ha skjult 65 russiske dopingsaker siden 2011. Det stiller han seg aldeles uforstående til.

Han forteller blant annet at kun fire personer i IBU har tilgang til ADAMS, som er WADAs meldesystem for utøvere. Han selv som president har ikke hatt tilgang.

– Ville det være mulig å skjule dopingprøver?

– Jeg har fundert en god del på dette, og det var også ett av spørsmålene jeg stilte til IBUs dopingekspert. Når noe legges inn i ADAMS, har brukerne ingen mulighet til å gå inn og fjerne eller endre disse dataene. Når en positiv eller mistenkelig prøve kommer til oss, er det ingen vits i å legge den vekk, for den ligger inne der, sier Besseberg, og fortsetter:

– Jeg skjønner ikke hvordan det skulle være mulig å gjemme bort 65 prøver. Men hvis det er slik at WADA sitter med bevis på at det har skjedd, så må det ha skjedd. Men med hvem og hvordan, det har jeg ingen peiling på.

Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har kommet med knallharde beskyldninger mot IBU, og russeren har bekreftet at han har kommet med opplysninger til WADA.

– Blir du provosert når Rodtsjenkov sier til NRK at russiske skiskytteres blodpass har blitt sabotert og manipulert?

– Ja, jeg ble j*** overrasket. Jeg trodde ikke det kunne være mulig. Derfor måtte jeg kontakte styremedlemmet mitt som jobber med dette, og de ansatte som jobber med dette til daglig. Jeg må si at jeg da ikke skjønner hvordan man kan kaste ut beskyldninger. Det han hevder kan jeg ikke, ut fra det jeg vet i dag, tro på. Jeg har i alle fall ikke skjult positive dopingprøver eller blodverdier for det biologiske passet til utøverne.

– 100 prosent trygg

Besseberg hevder IBU fremdeles etterforsker russere som er omtalt i McLaren-rapporten, og at IBUs sveitsiske advokat har problemer med å komme i kontakt med Rodtsjenkov.

– En unnskyldning er at han (Rodtsjenkov) er redd for sitt eget liv. Men hvis en journalist spør om å få et intervju, da setter han seg opp foran deg som vi sitter nå. Det kan ikke være troverdig. At han sier noe i intervju, er jo ikke like bindende. Da kan du snakke mer fritt.

Etterforskningen som nå pågår er blant annet knyttet VM i skiskyting i Hochfilzen i 2017, hvor det hevdes at IBU skal ha latt dopingtatte utøvere starte. I henhold til østerriksk lovgivning er ikke dette lovlig, siden utøvere da uberettiget har fått premiepenger de ikke skulle hatt.

Nettopp dette fikk Besseberg spørsmål om i avhør.

– Jeg kan overhodet ikke skjønne at det kan ha vært en dopet russisk utøver som har fått tillatelse til å starte i Hochfilzen. Da må det være påstander fra Rodtsjenkov, da, at den og den og den utøveren vet han var dopet.

– Du føler deg trygg på at det ikke har skjedd?

– Jeg føler meg 100 prosent trygg på at det ikke kan ha skjedd.

– Frykter du at du kan ha hatt utro tjenere i systemet under deg?

– Jeg frykter det ikke, og har heller ikke mistanke om det. Men jeg kan jo ikke garantere at det ikke har skjedd.

– Ny ledelse

– Føler du deg trygg på at hele denne saken ikke vil ende i en fellende dom?

– Ja, jeg har ingen grunn til å tro det i dag.

Besseberg mener Russland står overfor et massivt dopingproblem.

– De har systemer som muligens kan stimulere til doping. Du har regioner, hvor det sitter guvernører. Jeg vet at i noen grad kjøpes og selges skiskyttere på samme måte som fotballklubber gjør det. Disse regionene er så langt fra Moskva, at de ikke har så stor mulighet til å ha full kontroll med hva som skjer der. Der er det muligheter, sier han.

Besseberg har også tatt opp premieringssystemet med Russland.

– Det kan faktisk stimulere til doping. Hvis en utøver vinner et OL-gull, er han mer eller mindre sikret for resten av livet. Da drypper det også på trenere og leger rundt utøveren. Kanskje vil ikke utøveren selv drive med doping, og kanskje vet han ikke om det en gang – men får beskjed om at «denne B12-sprøyten trenger du». Så inneholder den kanskje EPO. Dette er nok noe av det første vi må gjøre noe med, sier han.

Dessuten:

– Det skal velges ny ledelse i det russiske skiskytterforbundet. Jeg har bedt dem få inn nye folk i styret som det overhodet ikke heftes noe ved. I dag sitter det folk der som det er knyttet mistanke til. Jeg mener de må få inn en ny person som president.

