Bridgeverdensmester Geir Helgemo utestengt for doping

Verdens beste bridgespiller, norske Geir Helgemo (49), er utestengt i ett år, etter at han testet positivt på to forbudte stoffer i september.

Publisert: 28.02.19 13:16







Det er det internasjonale bridgeforbundet (WBF) som melder at Geir Helgemo testet positivt under Bridge-VM i Orlando i september fjor høst.

Helgemo er rangert som verdens beste bridgespiller og representerer Monaco. Han vant også Open-kategorien i VM i september, men denne tittelen er blant de som blir tatt fra ham. Alle turneringsseirene han vant i 2018 er fratatt ham, skriver forbundet.

To forbudte stoffer ble funnet i en dopingprøve tatt i september. Et syntetisk testosteron og Clomifene ble funnet, skriver forbundet. Disse står på dopinglisten til det internasjonale antidopingbyrået (WADA), som bridgeforbundet er underlagt i håp om å bli en OL-gren.

– Dette er ikke regnet for å ha noen prestasjonsfremmende effekt, så det føles litt rart for oss bridgespillere. Det er mange i miljøet som reagerer på dommen, sier generalsekretær i Norges Bridgeforbund, Allan Livgård, til VG.

Han forteller at Helgemo «emigrerte» til Monaco i 2011 og har representert dem siden, men fortsatt er medlem av Norges Bridgeforbund. Helgemo er utestengt til november 2019, etter at han aksepterte en frivillig suspensjon etter dopingkontrollen. Suspensjonen er dermed totalt et år lang.

Hverken Geir Helgemo eller Monacos bridgeforbund har besvart VGs henvendelser.