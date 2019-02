Maroon 5 får gjennomgå etter omdiskutert pauseshow

Årets pauseshow skapte kontroverser før det i det hele tatt hadde begynt. Og sosiale medier var ikke nådige etter Maroon 5 sin opptreden i Atlanta.

Publisert: 04.02.19 02:54

En politisk konflikt har ført til at Rihanna, Cardi B, Pink og Jay-Z alle takket nei til å opptre i pauseshowet under årets Super Bowl , og Maroon 5 blitt bedt om å trekke seg helt siden oktober.

Men Adam Levine og co stod på scenen da pauseshowet gikk i gang i Atlanta natt til mandag.

Og skal man tro det som blir skrevet i sosiale medier, imponerte de ikke mange.

Showet i seg selv var ikke kontroversielt, men ble av de fleste stemplet som «kjedelig».

Basketstjernen LeBron James var blant de mest profilerte skeptikerne, men mengden negative tweets var oppsiktsvekkende.

Årsaken til at flere av artistene takket nei er i solidaritet med Colin Kaepernick – mannen som hisset på seg president Donald Trump .

I protest mot hvordan afroamerikanere blir behandlet i USA, valgte 49-ers-spilleren allerede sist sesong å knele mens den amerikanske nasjonalsangen «The Star-Spangled Banner» ble spilt foran kampene.

Hans protest spredte seg, og til slutt kokte det over for den amerikanske presidenten. Trump oppfordret eierne av klubbene i amerikanske fotball, det såkalte NFL, til å sparke spillerne som knelte under nasjonalsangen.

I tillegg til Maroon 5 var Travis Scott og Big Boi med på scenen.

Der kom det også den etterspurte hyllesten av skaperen av svampebob, Stephen Hillenburg, som døde i fjor.

Saken oppdateres.