FIRE GULL: Silje Norendal, her fra fjorårets arrangement i Aspen, har gått helt til topps i X Games fire ganger. Foto: Process Films / Snowboardforbundet / NTB scanpix

Ingen X Games-medalje til Norendal tross nytt triks: - Kjedelig at det ikke holder

Publisert: 27.01.18 20:15

ASPEN/OSLO (VG) Fredag trakk en gråtende Silje Norendal (24) seg fra slopestyle-konkurransen i Aspen. Lørdag ble det heller ikke medalje i Big Air, men smilet er i hvert fall på plass.

– Jeg er ganske fornøyd, selv om det er kjedelig at det ikke holder, sier Norendal til NRK.

Hennes 61 poeng var ikke nok til medalje i lørdagens Big Air-finale for kvinnene, der hun ble slått av Jamie Anderson (bronse), Reira Iwabuchi (sølv) og en suveren Anna Gasser. Det på tross av at Norendal landet frontside 900 for første gang.

– Vi hadde helt andre forhold på trening enn i konkurranse. Farten var helt annerledes, og det var litt tricky, sier Norendal, som nå har OL som neste konkurranse.

– Det er kjipt at det ikke holder (til medalje), men inn mot OL er dette veldig bra. Det har vært litt «hva hvis noe skjer og jeg ikke kommer meg dit»-tanker, avslører hun.

Litt tidligere var det for Johanne Killi (20) at det ikke stemte helt. Allerede før start begynte problemene for Dombås-jenta som kanskje var den største favoritten før slopestyle-konkurransen for freeskierne.

Med omtrent kvarteret igjen til start kom det første tegnet på at dagen i dag ikke skulle vise seg å tilhøre Johanne Killi. I siste treningsrun mistet 20-åringen bindingen på den ene skien, noe som fikk landslagstrener Luke Allen til å sprinte for å få tak i et nytt par med ski.

– Jeg hadde ikke med meg ekstra par, så Luke måtte kjappe seg ned. Det er snilt, men nå prøver jeg et nytt par. Det er første gang jeg kjører i slopestyle-løypa med de skiene her, sa Killi til NRK etter at hun hadde utført det første av sine tre runs i den prestisjetunge konkurransen.

Etter en dårlig landing på det siste hoppet måtte hun ta til takke med 77 poeng på run nummer én, og den 20 år gamle favoritten, som allerede i fjor sikret seg sitt første X Games-gull i Hafjell, maktet ikke å reise seg ordentlig. Run nummer to ble tidlig spolert av noen feil på railsene i starten av løypa, og dermed måtte Killi prestere på det tredje og avgjørende runet.

Det gjorde hun tilsynelatende også, og slo til med en switch dobbel cork 1080 på det siste hoppet. Men istedenfor jubel ble det fortvilelse for den unge freeskieren. Den ene skien løsnet, og selv om Killi holdt seg på beina litt til, var konkurransen spolert.

– Jeg trodde jeg hadde det trikset, så det var kjipt. Jeg har hatt en kjempedårlig dag, så jeg er glad jeg fikk prøvd det siste trikset og var så nære. Men jeg skulle gjerne landet, sier en skuffet Killi.

– I år siktet jeg for gull, og når det ikke går, så er det kjempesårende, fortsetter hun overfor NRK.

Killi måtte ta til takke med 7. plass og må heller prøve å revansjere seg i søndagens Big Air, mens amerikanske Maggie Voisin kunne juble for landets første slopestyle-seier i X Games på ski blant damene. Hennes beste run ga 92,33 poeng, litt over fire poeng mer enn det neste på listen, Isabell Atkin, endte opp med.

– Jeg er så takknemlig, sier en lykkelig Voisin, som var tydelig rørt før hun satte utfor sitt siste run vel vitende at hun hadde vunnet.

Svenske Jennie-Lee Burmansson tok den siste medaljen.

