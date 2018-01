Norsk festdag i Aspen: X Games-sølv til Bråten og Killi

Publisert: 28.01.18 20:32

OSLO/ASPEN (VG) Først klinket Johanne Killi til med X Games-sølv i Big Air tross et strekt leddbånd. Så slo Øystein Bråten til med det samme i slopestyle-konkurransen for menn.

Han, som tok et noe overraskende sølv under Big Air-finalen natt til søndag , måtte finne seg i å være blant de største favorittene i slopestyle-finalen søndag kveld norsk tid.

Allerede i sitt andre forsøk leverte han solide 90,66 poeng (av maks 100), men på grunn av et skyhøyt nivå i feltet ville ikke det ha holdt til mer enn en 5. plass.

Bråten måtte prestere i sitt tredje og siste forsøk - og det gjorde han. Som sistemann ned løypa fikk han vite at forsøket holdt til 92,33 poeng, men det var akkurat ikke nok til seier.

– Det var helt sjukt digg å lande den siste der. Jeg var nervøs før det siste der. Et run igjen og jeg var sistemann til å kjøre... Men jeg er sjukt fornøyd med å lande, sier han til VG.

– Det betyr veldig mye for meg, for jeg legger ned sjukt mye tid i det her. Da er det stort å få det til når hele familien min også er her, fortsetter han overfor VG, og sier at han ikke kunne ha vært mer fornøyd.

Bråten ble bare slått av svenske Henrik Harlaut, som hadde to run som holdt til 93 poeng. Det ga X Games-gull nummer to på like mange dager.

– Det føles helt fantastisk. Ufattelig... Jeg klarer ikke helt å forstå det. Det er den beste helgen jeg noensinne har hatt, sier han til VG.

Sølv til Killi også

Bra gikk det også for Johanne Killi, som var Norges kort i Big Air -konkurranse for freeskierne i Aspen. Det endte med sølv.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle kjøre i dag på grunn av smerter i kneet, så jeg er kjempefornøyd med det, sier Killi til VG.

– Hva skjedde med kneet?

– Jeg tryna veldig mye under slopestyletreningen og fikk beskjed av fysioen at jeg hadde strekt et indre leddbånd. Så jeg har hatt smerter i dag og i går, men jeg kom gjennom.

– Hvor deilig er det å slå tilbake med sølv?

– Det er kjempegood. Det føles bra etter å ha blitt litt skuffet etter i går. Det skal bli godt å henge den medaljen rundt halsen, sier hun, som går for gull i OL.

Opprinnelig er det plass til åtte utøvere i Big Air-finalen, men bare fire av de kvalifiserte jentene valgte å stille til start der.

– Mange trakk seg på grunn av skader og mange er slitne etter en lang uke. Det er kjipt at det bare er fire jenter her i dag, sier Killi.

Det betyr imidlertid ikke at nivået var labert. Johanne Killi & Co. leverte triks på aller øverste hylle i det som, kanskje utenom OL, er det aller gjeveste arrangementet for freeski- og snowboard-utøverne.

For Killi, som skuffende mistet skien og et potensielt X Games-gull i slopestyle-konkurransen lørdag , ble det sølv søndag, bare slått av sveitsiske Sarah Höfflin. På sine to tellende triks endte sveitseren med imponerende 86 poeng, mot Killis 79. Det var Dombås-jentas fjerde X Games-medalje.

– Hun setter nesten alt, men mangler litt på å ta Sarah Höfflin i denne konkurransen, kommenterte Peder Mørtvedt for NRK.

– Jeg har aldri hatt en så god dag, der jeg bare har landet alt sammen, sier en glad vinner på et NRK-sendt intervju. Franske Tess Ledeux knep den siste medaljeplassen.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.