Gråtende Norendal trakk seg fra X Games-finalen: – Dritkjipt!

Per Opsahl

Henrik Ljosland Waale

Publisert: 26.01.18 20:31

SPORT 2018-01-26T19:31:00Z

OSLO/ASPEN (VG) Snowboardprofilen Silje Norendal (24) valgte å trekke seg fra slopestyle-finalen i X Games på grunn av vanskelige kjøreforhold.

– Jeg bare kom meg ikke over hoppet ... Det er dritkjipt, og ganske tøft å ikke stille her. X Games og Aspen er stort, og det er her man har lyst til å gjøre det bra, sier Norendal til VG mens hun sliter med å holde tårene tilbake.

– Men det er OL om et par uker, så jeg får bare tenke at jeg gjorde det riktige valget i dag, legger hun til.

Det har vært vanskelige forhold med snø og vind, og konkurransen ble først utsatt et par timer. Mange av løperne hadde altså problemer med å få nok fart. Norendal gråt noen bitre tårer da hun skjønte at hun måtte trekke seg.

– Det er store hopp og høy risiko her. Ingen vil vel lande på kulen her. Jeg hadde null fart og ingenting fungerte i dag, sier Norendal.

Tre trakk seg

En annen favoritt, østerrikske Anna Gasser, og amerikanske Hailey Langland trakk seg fra konkurransen. Landsvenninnen Jamie Anderson falt stygt i sitt første run, og forholdene er alt annet enn enkle. Hun fikk legebehandling i målområdet.

Men i det andre forsøket fikk hun klaff, og vant til slutt finalen foran amerikanske Julia Marino. Finske Enni Rukajärvi ble nummer tre. Bare fem løpere kjørte finalen.

Får støtte av mamma og landslagssjefen

– Det er hennes kropp, og hvis ikke hun har godfølelsen, så er det ikke noe poeng å være med for da presterer hun ikke uansett. Det er veldig synd, men vår jobb er å backe henne opp, sier landslagstrener Sondre Hylland til NRK.

Mamma Marit Norendal var til stede i målområdet. Hun var svært lettet da hun fikk høre at datteren hadde valgt å stå over finalen.

– Jeg støtter henne 100 prosent. Hun kommer ikke over hoppene. Hun kjører uten korsbånd, og det er OL snart. Så jeg er så glad, sier moren til VG om 24-åringens avgjørelse.

Samtidig har hun fulgt datteren på trening de siste dagene, og frem til konkurransedagen har Silje Norendal vist kanonform.

– Jeg har sett alle treningene, og det har aldri vært så bra som nå. Det er så leit. Men det er mye viktigere at helsa holder enn noen medalje her, sier Marit Norendal.

Har fire X Games-gull

Norendal har fra før tre slopestyle-gull og ett sølv i X Games. Hun har i tillegg tatt gull i Big Air. Planen er at hun skal være med i Big Air-konkurransen i morgen.

– Jeg må nok holde litt igjen der også. Det er OL og viktige ting som skjer. Jeg må ta det som trening. Hvis jeg havner på pallen, så er det veldig bra, sier Norendal.

Norendal skal også delta i OL i Sør-Korea, og har tidligere uttalt at det blir hennes siste OL.

PS ! Ståle Sandbech har fått en muskulær skade etter fallet i slopestylekvaliken i torsdag. Dermed står han over nattens BigAir. OL skal ikke være i fare. Mons Røisland kommer inn som reserve, melder NRK.