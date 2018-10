MED KJÆRESTEN I OL: Kristine Ringsjø Tufte dro til Pyeongchang for å heie på Simen Hegstad Krüger. Han tok gull på 30 km fellesstart med skibytte og stafett. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tror nyforelskelser bidro til OL-gull: – Superenkel forskning viser det

MOLDE (VG) OL-vinner Simen Hegstad Krüger (25) mener enkel forskning viser at det er lettere å vinne skirenn om man er nyforelsket. Landslagstrener Arild Monsen mener han har et poeng.

08.10.18 07:25

Den konklusjonen lover dårlig for Petter Northug (32) og Emil Iversen (27).

OL-vinner Krüger viser til egen erfaring, og gir kjæresten litt av æren for OL-gullet .

– Vi ble sammen på denne tiden i fjor. Og jeg hadde min beste sesong noensinne sist. Så superenkel forskning viser at det hjelper å være forelsket, sier Krüger og ler.

Før han legger til:

– Det er klart at å ha det bra på hjemmebane og trives gir energi. Det hjelper i alt man gjør.

– Gikk du inn i OL med litt nyforelsketadrenalin?

– Jeg hadde en liten «boost» der. Man skal ikke undervurdere den effekten, svarer Krüger.

– Hvordan skal man beholde det?

– Jeg er fortsatt forelsket, så jeg tror den effekten er langvarig, svarer Krüger.

Både Krüger og Johannes Høsflot Klæbo kom til Pyeongchang nyforelsket. De to dro hjem fra OL med individuelt gull.

Iversen og Northug er altså blant det single fåtallet på laget.

– Jeg tror de er relativt glade i singellivet. Men kanskje er det forelskelse som trengs, for at de skal komme helt tilbake i toppen, sier Krüger.

Emil Iversen tok én verdenscupseier da han vant 15-kilometer friteknikk under Tour de Ski forrige sesong. I OL ble han nummer åtte på sprinten og ti på femmila.

– Det er plusser og minuser, er man alene så kan man bare tenke på seg selv. Men det kan jo bli kjedelig, sier Iversen.

Emil Iversen uttaler seg gjerne om Northug og damer:

Tidligere landslagstrener Morten Aa jupvik sa Northug var en bedre skiløper med kjæreste . Northug kommenterte det i vår, og sa at det måtte Djupvik stå for.

Iversen mener en kjæreste kan få Northug tilbake på vinnersporet.

– Jeg tror Petter Northug var best med kjæreste. Men jeg tror ikke Petter får seg kjæreste denne sesongen. Det er større sjanse for at han vinner alle rennene i VM. Men ingen ting hadde gledet meg mer enn om vedkommende hadde dukket opp, sier Iversen til VG.

Langrennsherrene har den siste uken vært på samling i Molde. Sesongen nærmer seg voldsomt.

Iversen mener at nå er det fokus på langrenn.

– Vi som er single nå som sesongen starter må bare legge det på is. Nå blir det å leve i sølibat et halvår. Har man ikke fått tak i dame innen nå, så må man bare innse at det ble ikke noe i år heller. Og prøv og invitere på date til sommeren, sier Iversen.

Northug viste seg frem på samlingen i Molde:

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum giftet seg for noen år siden.

– Jeg legger meg ikke så mye opp i privatlivet til guttene, men i vinter var det tydelig at det var lønnsomt å være i et forhold, sier Nossum.

Han mener det kan bli for mye å «jakte på to fronter».

– Det kan bli vanskelig å holde fokus, sier Nossum med et smil.

OL-stafettvinner Didrik Tønseth har vært sammen med langrennsløper Anne Kjersti Kalvå i mange år.

– Verdenscupvinneren i fjor var i et forhold, sier Tønseth om Klæbo som tok tre OL-gull.

Didrik Tønseth og samboeren liker å ta morsomme bilder:

Han sier dette om Krüger:

– Noe må funke der i gården iallfall. Men man tar ikke OL-gull bare ved å være forelsket.

Fornøyd med livet

Landslagstrener Arild Monsen er ikke i tvil om Krügers konklusjon på enkel forskning.

– Jeg tror helt klart at det er bra å være nyforelska. Det kan man være over ganske lang tid, det er opp til parforholdet. Jeg har stor tro på å være nyforelsket, sier Monsen med et smil og legger til:

– Da er man veldig fornøyd med livet. Da har man det godt. Når man er fornøyd på alle måte og ikke har noen plager, hverken fysisk eller psykisk, det er det det kommer an på. Så enkelt er det.

Brandsdal: - I flytsonen

Det kan bety at Eirik Brandsdal virkelig får fart på skiene igjen denne sesongen. Han er nyforelsket i Cecilie.

– Jeg tror man går fortest når man er forelsket. Da er man i flytsonen. Jeg tror hvis de single guttene finner seg en å være forelsket i når Seefeld kommer, så kommer det til å gå fort, sier Brandsdal til VG.

Sindre Bjørnestad Skar har vært sammen med Trine i et par år.

– Jeg tror ikke det i seg selv har så mye å si. For min del er det jo veldig fint. Men om det blir et jag om man ikke har det, så kan det selvfølgelig ta mye tid, sier Skar.

– Det er vel en større sjanse for at en med dame tar VM-gull.

Landslagstrener Monsen har en klar oppskrift for å lykkes på ski.

– Man må ha det godt med seg. Og det har man alltid om man er nyforelsket, sier Monsen.

Det er seks uker til sesongstarten på Beitostølen.