HER GÅR DET GALT: Vinjar Slåtten fikk kjenne på snøen under mandagens avgjørende finale. Foto: USA TODAY Network / Sipa USA

Finalefall for Slåtten i jakten på sensasjonell OL-medalje

Publisert: 12.02.18 13:19

Vinjar Slåtten (27) tok seg på overraskende vis til superfinalen OL, men da det gjaldt som mest, kom OL-debutanten til kort.

27-åringen fra Voss gikk fra å måtte bryte under fredagens kvalifisering til OL-finale mandag, etter å ha imponert gang på gang i de kvalifiserende omgangene.

Han ble nummer to i kvalifiseringsrunden, nummer åtte i første finaleomgang og nummer fem i den andre, og dermed var han blant de seks beste som skulle kjempe om edelt metall i den tredje og avgjørende finalen i kulekjøring.

Var ikke OL-kvalifisert – overrasket «alle»

Men det ville seg ikke for Slåtten, som allerede etter første hopp måtte innse at medaljejakten var over. Han klarte ikke å holde seg på beina etter landingen, og endte opp med å få 33.61 poeng.

Det var en tydelig skuffet Slåtten som passerte målstreken etter å ha kommet seg opp på skiene igjen.

– Det er uansett en kjempeprestasjon av Vinjar Slåtten, han kommer seg til en superfinale i OL, konstaterte Eurosports kommentator Stig Moen.

Poengsummen i finalen var langt dårligere enn noen av hans tidligere renn, og han var hele 41.89 poeng bak superfinalens nest dårligste poengsum.

I den foregående finaleomgangen fikk han 78.87 poeng.

Norge eneste mannlige OL-representant i kulekjøring kan likevel være svært fornøyd med egen innsats. Det var nok de færreste som hadde tro på at mannen med sin siste pallplassering i 2012 skulle ta seg til finale.

Under fjorårets VM ble han nummer syv.

I likhet med kulekjørerkollega Hedvig Wessel – som røk ut i første finaleomgang søndag – hadde ikke Slåtten innfridd Olympiatoppens kvalifiseringskrav , men fikk likevel en OL-billett.

Slik var Slåttens vei til finale:

Første kvalifisering: Fullførte ikke løpet

Andre kvalifisering: Nummer to – 77.49 poeng

Finaleomgang én: Nummer åtte – 79.18 poeng

Finaleomgang to: Nummer fem – 78.87 poeng

Finaleomgang tre: Nummer seks – 33.61 poeng

Det var til slutt 25 år gamle Mikaël Kingsbury som gikk helt til topps og sikret kanadisk gull med suverene 86.83 poeng. Det var for øvrig Canadas syvende medalje i Pyeongchang.

Sølvmedaljen gikk til australske Matt Graham med 82.57 poeng, mens Daichi Hara sikret bronse med sine 82.19 poeng.

Selv Slåttens aller beste poengsum mandag ville gitt en fjerdeplass i finalen.