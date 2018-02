GULLGLEDE: Charlotte Kalla hoppet av glede for OL-gull. Etterpå høstet hun lovord fra de svenske ekspertene. Foto: Anders Wiklund, TT NYHETSBYRÅN

Kommentator mener «Bjørgens tid er over» etter Kallas utklassing

Publisert: 10.02.18 09:53

SPORT 2018-02-10T08:53:20Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Charlotte Kalla (30) rykket fra Marit Bjørgen (37) og gjorde omtrent som hun ville på den første langrennsdistansen i OL. Maktdemonstrasjonen gjør at en svensk aviskommentator spår et tronskifte innen kvinnelangrenn.

For de er naturligvis høyt oppe i Sverige nå. Kommentator i den svenske avisen Expressen, Tomas Pettersson, går lengst. Under tittelen «Din tid er over nå, Bjørgen», melder Pettersson følgende:

– Det var vakkert så lenge det varte, Marit Bjørgen . Men nå er din tid over. Skiverden har fått en ny regent. Og hennes navn er Charlotte Kalla , skriver han etter Kallas gull og Bjørgens sølv.

Pettersson takker også Bjørgen for tiden som overlegen i OL-sirkuset, men mener rykket Kalla leverte vitner om en ny tid i dameklassen i langrenn.

– Det var øyeblikket når er tronskifte inntreffer, melder mannen som følger norsk og internasjonal langrenn tett.

Kommentar: Ferten av et tronskifte

«Piggtråd og melkesyre»

Ingen kunne hamle opp med Charlotte Kalla på 15 kilometeren med skibytte lørdag. Én etter én måtte konkurrentene gi etter da hun rykket i den knallharde motbakken noen kilometer fra mål. Men gulljenta måtte grave dypt da hun rykket fra konkurrentene.

30-åringen kjente det nemlig på kroppen da hun brukte sine siste krefter på å avgjøre 15-kilometeren. Da tenkte hun:

– Nå er jeg klar for å tygge piggtråd og smake melkesyre, det er dette jeg har trent for en lengre tid, sa Kalla til svenske Kanal 5, som har OL-rettighetene i Sverige.

– Jeg var så nervøs at det var vondt. Nå bobler jeg bare av glede og lettelse, sier hun.

Rørt svensk ekspert

Også i TV-studioet til rettighetshaver Kanal 5 var stemningen god.

– Vi har jo snakket om det, men det er ikke bare å stelle seg der og gjøre det. Jeg er helt rørt, sier kanalens ekspert Anders Södergren, som selv har OL-gull fra stafetten i Vancouver i 2010.

De svenske kommentatorene var naturlig nok i fyr og flamme da Charlotte Kalla stormet inn til OL-gull på 15-kilometeren med skibytte.

– Anders er rørt, og han gjorde selv meg rørt, sa kommentator Roberto Vacchi.

– Er det sant?

Også i Aftonbladets studio fortsatte hyllesten av Sveriges gulljente.

– Kalla er overlegent best i verden akkurat nå. Hun er snart vår største vinterolympier, sier Lasse Anrell.

Gullet betyr nemlig at Charlotte Kalla nå har flere medaljer i OL og VM enn selveste Gunde Svan.

– Er det sant? Da er det Kalla som er størst, sier Julia Svan, datteren til den svenske skilegenden.

– Han får være pappa, så er det Charlotte som er mitt store forbilde.

Pappa Kalla: - Gikk vel tidlig

Med tre kilometer igjen Charlotte Kalla fra resten av feltet. Marit Bjørgen og co klarte aldri å innhente forspranget. Det skilte til slutt 7,8 sekunder mellom de to rivalene.

– Jeg syntes hun gikk litt vel tidlig, men jeg så på ansiktet hennes at hun var rolig, sier Charlotte Kallas far, Per-Erik til Aftonbladet.

Svenskene tok seg også tid til å rose Ebba Andersson (20), som gikk inn til en sterk fjerdeplass.

– Vi har fått vår egen kvinnelige Klæbo. Hun er til og med enda yngre enn Klæbo, sa Lasse Anrell i Aftonbladets studio.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og. Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.