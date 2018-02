KJØLIG: Både gradestokken og forholdet mellom USA og Nord-Korea har vært kjølig i flere år. Men på tribunen under OLs åpningsseremoni sto USAs visepresident Mike Pence og Kim Jon Uns søster Kim Yo Jong ved siden av hverandre. Foto: YONHAP / X80002

Kims søster på plass ved siden av USAs videpresident Pence

Publisert: 09.02.18 12:14

Kim Jong Un's yngre søster Kim Yo Jong var på plass i Pyeongchang under åpningsseremonien for vinter-OL. En drøy meter unna sto USAs visepresident Mike Pence.

Søsteren kom til flyplassen i Seoul fulgt av solbrillekledde livvakter. Søsteren er medlem av politbyrået i det nordkoreanske arbeiderpartiet. Det er første gang siden landet ble delt i 1953 at et medlem av det regjerende familiedynastiet i nord besøker Sør-Korea.

Fra Nord-Korea kommer også nasjonalforsamlingens president Kim Yong-nam, som er landets offisielle statsoverhode.

Begge hilste på Sør-Koreas president Moon Jae-in i starten av åpningsseremonien, der tema er fred. Nordkoreanerne var også til stede på en mottakelse i forkant av åpningsseremonien.

USA er representert ved visepresident Mike Pence. Han har fredag møtt Fred Warmbier, faren til den amerikanske studenten Otto Warmbier, som døde rett etter at han ble løslatt fra 17 måneders fengselsopphold i Nord-Korea .

Visepresidenten har uttalt at han vil «fortelle sannheten om Nord-Korea ved enhver anledning».

Lørdag er det meningen av de nordkoreanske representantene skal til lunsjmøte med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Dit kommer trolig også den amerikanske visepresidenten.

Troppene fra de to landene på Korea-halvøya marsjerte fredag inn sammen på stadion. Det skjedde også i Sydney i 2000, i Aten i 2004 og i Torino i 2006. Dette var et resultat av den såkalte «solskinnspolitikken». Siden har det blitt et kjøligere forhold mellom de to.

Mens troppen marsjerte inn, smilte lederne fra nord og sør til hverandre på ærestribunen.

Sist Sør-Korea arrangerte OL, sommerlekene i 1988, boikottet Nord-Korea lekene. Den gang bombet også naboen et sørkoreansk passasjerfly med 115 passasjerer.

Utenfor stadion i Pyeongchang sto det Trump- og Kim Jong-un-look-a-likes og lot seg fotografere sammen med tilskuere.

Nord-Korea skal delta med 22 utøvere i OL. De deltar i fem grener: ishockey, kunstløp, kortbane, langrenn og alpint. I ishockey for kvinner skal de to statene ha et felles lag.

Pyeongchang søkte om vinter-OL tre ganger før de fikk det. I starten var det viktig å unngå og bli forvekslet med den nordkoreanske hovedstaden Pyeongyang.

Samarbeidet med nord ble løftet fram i de to første søknadene, men etter at forholdet mellom statene ble kjøligere, var det nedtonet i den siste søknaden. Pyeongchang ble tildelt OL 2018 på IOC-sesjonen i Sør-Afrika i juli 2011.