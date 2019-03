GOD HOPPING: Espen Bjørnstad. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Norge kjemper om kombinert-gullet: 17 sekunder bak Østerrike

SEEFELD/OSLO (VG) Det er 14 år siden Norge sist vant lag-gull i kombinert. Mulighetene er der lørdag ettermiddag når avstanden fram til Østerrike er 17 sekunder før langrennet.

Publisert: 02.03.19 11:59 Oppdatert: 02.03.19 12:17







Langrennsdelen er på bare fem kilometer og er en ganske lett løype. Norges kvartett består av Espen Bjørnstad (25), Jørgen Graabak (27), Jan Schmid (35) og verdensmesteren Jarl Magnus Riiber (21).

– Det er et veldig godt utgangspunkt, sier Riiber - og svarer ja når VG spør om han går for et nytt gull.

– Riiber går sikker sisteetappen, og han har nok bra selvtillit på den nå, sier Fred Børre Lundberg som NRK-ekspert.

– Det blir et sinnssykt spennende langrenn, sier Jan Schmid til VG. Han har vært med helt siden Salt Lake City-OL i 2002.

Langrennet starter kl. 14.45.

les også Slik var Riibers kronglete vei til VM-gullet

– Det blir et bikkjeslagsmål, sier landslagstrener Kristian Hammer til VG.

Han avslører at Riiber går til slutt og Graabak på tredje etappe - altså de sterkeste langrennsløperne til slutt. Bjørnstad åpner og Schmid er nummer to.

Espen Bjørnstad sørget for at Norge tok ledelsen allerede etter første hopper. Han noterte 108,5 meter - men også Tyskland ved Vinzenz Geiger og Østerrike ved Bernhard Gruber hadde bra hopp og var ikke langt bak.

– Jeg håper at vi kan gå ut litt foran Tyskland. Da kan det bli spennende, sa Bjørnstad til VG etterpå.

Jørgen Graabak måtte nøye seg med 98 meter som Norges andremann. Det betydde at Norge ble forbigått av Østerrike og Tyskland etter to runder.

– Graabak blir litt anspent, sa den norske hopptreneren Peder Sandell til NRK.

– Det var litt kjipt å hoppe så kort, sa Graabak selv. Men det er viktig å huske på at han skadet seg på trening før normalbakke/10 km. Der gikk han langrennet med store smerter.

les også Riiber tok sitt første VM-gull: - Han er tidenes beste

Jan Schmid presterte sterke 106 meter i Norges tredje hopp. Dermed tapte Norge bare ett sekund til Østerrike i den runden. Men Japan gikk forbi Nroge og lå på 2. plass takket være 110 meter av Watabe.

Jarl Magnus Riiber hadde 107 meter i Norges sistehopp.

– Jeg gjør en helt ok jobb, sa han til VG etterpå.

Landslagstrener Kristian Hammer og assistenten Håvard Klemetsen var på laget da Norge vant lag-VM sist, i 2005.

Østerrike kjørte taktisk: Mario Seidl og Frans-Josef Rehrl mot Graabak og Schmid. Sine beste hoppere mot de antatt svakeste norske.

Siste VM med to norske kombinertgull er 2001-mesterskapet i Lahti. Bjarte Engen Vik vant individuelt og kvartetten Kenneth Braaten, Sverre Rotevatn, Bjarte Engen Vik og Kristian Hammer i lag.