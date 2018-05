GJORDE AVTALE: Johannes Høsflot Klæbo inngikk denne uken et samarbeid med en rulleskiprodusent på Lena Toten. Her med pappa Haakon Klæbo. Foto: Trond Solberg, VG

Klæbo bryter med norsk langrenns suksessfaktor – igjen

Publisert: 19.05.18 15:02

LENA (VG) Det har ligget i kortene en stund, men nå er det endelig klart: Johannes Høsflot Klæbo (21) dropper høydetreningen i år igjen.

Trenermorfar Kåre Høsflot (75) legger nå frem det som er grovskissen til planen for VM-sesongen 2018/2019. Barnebarnet blir ikke å finne på et eneste høydeopphold frem til etter Seefeld-mesterskapet i februar.

Det bekrefter også hovedpersonen selv når han møter VG og enkelte andre medier mens han offentliggjør en avtale med IDT Solutions på Lena i Østre Toten. Han setter nå sitt eget stempel på selskapets rulleski - og ønsker med samarbeidet samtidig å utvikle og forbedre nye modeller i fremtiden.

– Sagt klart og tydelig fra

For 21-åringen sier han jakter på å ta nye steg etter et fantastisk år i skisporet. Det er bare én ting han kommer til å stå last og brast ved: Droppe høydetrening.

Klæbo sier at de to siste mesterskapene (VM og OL) viser at man kan gå fort uten å reise til høyden. Dette har naturligvis vært en del av diskusjonene med sprinttrener Arild Monsen den siste tiden.

– Høydetrening er omtalt som en av norsk langrenns store suksessfaktorer. Har du møtt noe motbør i Skiforbundet for at du velger å droppe det?

– Nå har jeg sagt klart og tydelig fra at høyde er noe jeg ikke orker å bruke tid på. Det har Skiforbundet respektert. Det er jeg takknemlig for. Det er lang tradisjon for å være i høyden, det har fungert og det har gitt mange gode resultater, sier Klæbo.

Fakta Dette er høydetrening: Kort fortalt fører høydetreningen - under optimale og ideelle forhold - til økt produksjon av røde blodceller, som igjen øker blodets evne til å ta opp mer oksygen. Det maksimale oksygenopptaket øker, det samme gjør prestasjonsevnen i utholdenhetsidretter. Professor ved Norges Idrettshøgskole, Jostein Hallén, sier det er tre formål med høydetrening: Drar man til høyden så kan det være for å akklimatisere seg til konkurranse (som også går i høyden). Det kan man gjøre før konkurransen, for eksempel mesterskap. Senest åtte dager før.

Det andre handler om å få flere røde blodceller. For begge disse to formålene er det ikke viktig å dra til høyden i sesongoppkjøringen. De flere røde blodcellene du får av å drive høydetrening er borte igjen når du drar til mesterskap flere måneder senere. Effekten av akklimatisering er også borte ved høydetrening i sesongoppkjøringen.

Det tredje formålet er å øve seg på å disponere kreftene i høyden. Å konkurrere i høyden gir noen ekstra utfordringer. Klæbo er en ung fyr som ikke har konkurrert så mye i høyden ennå og man kunne tenkt seg at han kunne hatt glede av å trene på det. Noen 10-dagers opphold i høyden i forsesongen kunne kanskje bidratt positivt.

Stille spørsmål

– Men så føler jeg, som ny inn, at det har vært min jobb å stille spørsmål og gjøre ting på min måte. Det er artig å se at man kan vinne skirenn uten å ligge tre uker i høyden. Men jeg synes ikke høyde er noe dumt, fordi de har hatt utrolig gode resultater.

Han vil heller være hjemme, trene godt i Trondheim, spise riktig og sove i sin egen seng. Han mener det er viktigere enn å eksperimentere i høyden.

– VM i Seefeld går på tusen meter. Det er bare to-tre dager med tilvenning, så det går greit, understreker morfar Kåre Høsflot.

Starter eksperimentering våren 2019

Ifølge elitetrenerne i skiforbundet, Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen, skal alle de 13 andre løperne på herrenes elitelag innom høydesamling i sesongoppkjøringen. Klæbo er eneste mannlige løper som dropper det. Han er med på sprintlandslagets seks samlinger før de i november reiser til noen tusen meters høyde i Val Senales i Nord-Italia. Da blir 21-åringen hjemme.

Monsen understreker overfor VG at han ikke har noe problem med at Klæbo denne sesongen gjør som han gjør. «Men når du har et mesterskap i høyden som OL i 2022, så må man se på det og prøve. Jeg tror ikke Johannes får noen overraskelser av å trene der», sier sprinttreneren.

Morfar Kåre Høsflot avslører likevel at de drar rett til høyden neste vår - etter VM-sesongen.

– Da starter vi et regime for å se om det gir noen effekt. Da skal vi ha et komplett opplegg. Så får vi se om vi fullfører eller ikke, sier han - og bekrefter at det er tid for eksperimentering i den mesterskapsfrie sesongen.

– Vi må begynne å tenke på Beijing, men ikke i år. Vi dropper alt, sier han.

Øker treningsdosene

Han sier blant annet at barnebarnet fortsatt skal prioritere fartstrening og eksplosivitet. Trening i tøffere terreng og antall treningstimer fra 864 til 900 blir den store endringen for å bedre kapasiteten.

Det er kapasitet de aller fleste ekspertene, inkludert morfaren, mener må forbedres mot neste sesong. «Det er ikke vanvittig mye mer og vi skal ikke over 900 timer», sier morfaren om timeøkningen.

Tour de Ski?

Også konkurranseplanen har de så smått sett på. Den vil selvfølgelig avhenge av hvordan ting ser ut etter en lang sommer og høst.

– Hva med Tour de Ski?

– Vi diskuterer det og Johannes har blitt ett år eldre. Noen sier det er mulig å gå noen konkurranser, men det er ikke vi gira på. Skal vi gå touren, så skal vi gå alle distansene. Men jeg var mer skeptisk i fjor enn nå, sier morfaren.

– Uenighet her, Johannes?

– Det er ikke tvil om at jeg har lyst. Det er riktig at morfar vil holde igjen. Jeg har lyst til å være med på alt. Det er derfor det er bra å ha med morfar. Da reflekterer jeg over hva som er lurt og ikke. Vi tar en grundig vurdering til høsten, sier Klæbo - og smiler - glad for at nok en bunnsolid sesongplan skal iverksettes.