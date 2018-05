Ruud med ny maktdemonstrasjon – klar for hovedturneringen i Paris

(Ruud-Muller 6–1, 6–3) Casper Ruud (19) feide grusen i Paris med franske Alexandre Muller (23), og kvalifiserte seg til hovedturneringen i Roland Garros.

– Det er morsomt å se på i ettertid. Det er ikke så mange som har gjort dette før. Dette har vært et stort mål for meg i hele år. Jeg har jobbet hardt for det, og føler jeg fortjener det, sa Ruud til Eurosport etter seieren.

– Jeg fikk en god start, og det hjalp for å senke skuldrene og bli litt mindre nervøs. Jeg brøt ham tidlig, og det var viktig, la han til.

Ruud åpnet sterkt, og hadde i realiteten full kontroll hele veien mot Mueller som hadde publikumsstøtten – uten at det hjalp. Ruud var overlegen første sett, og vant det med 6–1 mot mannen som er rangert som nummer 377 i verden.

– Det alltid tøft å spille mot en hjemmespiller som har publikums støtte, men jeg følte at de også heiet på meg, så det var ikke så mye forskjell fra andre kamper. Jeg er spesielt fornøyd med forehanden og at jeg klarte å være mentalt sterk og stabil, sa nordmannen.

I andre sett klarte Muller så vidt å hale i land første game, men så slo Ruud tilbake og vant til slutt komfortabelt 6–3.

Dermed ble det 2–0 i sett i løpet av bare én time og fem minutter. Da hadde Muller virkelig fått løpt fra seg.

Casper Ruud skal nå spille hovedturneringen i Grand Slam-klassikeren, og der kan han komme til å møte noen av de virkelig store kanonene.

Ruud ble den første nordmannen som kommer med i hovedturneringen siden faren Christian klarte det samme for 17 år siden. Det samme året kvalifiserte også Jan Frode Andersen seg, og han kom til 2. runde.

Kan møte Djokovic

I 1. runde, som starter førstkommende mandag kan han blant annet møte tidligere verdensener Novak Djkovic.

– Jeg er veldig fornøyd nå. Det er kjempestort, og han har drømt om dette lenge, sa trenerpappa Christian Ruud til Eurosport etter kampen.

– Jeg så bra tendenser i starten da forehanden begynte å sitte. Nå får vi se hvordan trekningen blir. Vi vil jo gjerne møte noen som er «slagbare», la Ruud senior til.

Casper Ruud har hatt en god sesong, og kvalifiserte seg tidligere i år til Australian Open. I tillegg har han vært i to ATP Challenger-finaler.