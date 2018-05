Landslagssjefen og Olimb skværet opp etter TV-kritikken

HERNING (VG) Landslagssjef Petter Thoresen (56) ble kraftig irritert da VM-veteran Mathis Olimb (32) rettet kritikk mot ham i et TV-intervju rett etter Norges tap for Danmark. Nå har de to skværet opp.

– Vi er hete personer begge to. Jeg ble irritert. Men vi har tatt en god prat, og nå er det ute av verden, sier Petter Thoresen til VG i pressesonen etter Norges trening lørdag ettermiddag.

Mathis Olimb sier at de «pratet sammen med en gang».

– Dere har skværet opp?

– Ja, herre gud. Det er ikke noe problem, svarer Mathis Olimb.

Landslagskaptein Jonas Holøs (30) hevder at Petter Thoresen og Mathis Olimb «ordnet opp» seg imellom.

– Det skal være høyt under taket på landslaget. Det tok de tak i selv og ryddet opp i. Det er fint, for da slipper vi prat i korridorene, sier Jonas Holøs.

Mathis Olimbs lillebror Ken André Olimb (29), Norges beste utespiller hittil i VM, forklarer brorens utbrudd – hvis innhold åpenbart ikke stemmer helt med virkeligheten – med at «han er en vinnerskalle» og at slikt kan skje i kampens hete – når man er skuffet.

– Vi har jo trent på power play (overtallsspill). Han hater å tape. Da kan ting komme litt feil ut, sier Ken André Olimb.

Petter Thoresen forteller også at han tok «det» opp i plenum med alle spillerne før treningen lørdag ettermiddag. Selve konflikten løste han og Mathis Olimb da de gikk av bussen etter kampen mot Danmark fredag kveld, før laget gikk til middag.

– Mathis sa liksom sånn «vi må ta en prat». Han ønsket å rense luften, sier Petter Thoresen.

På spørsmål om Norge i forkant av VM har trent tilstrekkelig på overtallsspill, som Mathis Olimb noen minutter etter kampslutt ga uttrykk for at de ikke har, svarer landslagssjefen at de ikke har trent «kjempemye» på såkalt power play.

– Men jeg tror det har vært nok. Vi slet med det i OL og VM i fjor også. Det er ingen ny situasjon at vi ikke scorer i bøtter og spann. Vi ble frustrert over det mot Danmark. De scoret tre i overtallsspill, mens vi ikke scoret noen på omtrent like mange forsøk som dem, sier Petter Thoresen.

PS! Norge spiller mot USA søndag og Sør-Korea mandag. Resultatene fra de to siste kampene i gruppespillet vil være avgjørende for om ishockeylandslaget rykker ned til B-VM – eller spiller i A-VM i Slovakia neste år.

