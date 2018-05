– Det beste med Casper er at han er en «storkamp»-spiller

Publisert: 25.05.18 18:03 Oppdatert: 25.05.18 18:28

SPORT 2018-05-25T16:03:10Z

Tidligere tennisproff Jan Frode Andersen (45) tok seg til andre runde av French Open i 2001 – det har ingen norske spillere klart siden. Men slår Casper Ruud (19) australske Jordan Thompson (24) søndag, kopierer han bragden.

– Måten han har overbevist på i French Open tyder på at Casper er i sitt livs form. Dette er kjempegøy, og vi snakker om verdens største grusturnering, sier Andersen til VG.

Fredag var franske Alexandre Muller (nummer 377 i verden) sjanseløs på hjemmebane i Paris . 23-åringen røk 1–6, 3–6 mot Ruud som altså vant sin tredje kvalifiseringskamp til Grand Slam-turneringen. Det betyr at han er inne i hovedturneringen som starter søndag.

I 1. runde møter Ruud australske Jordan Thompson (24), som er nummer 85 på ATP-rankingen. Med seier blir neste motstander enten 31.-seedede Albert Ramos-Viñolas fra Spania eller Mikhail Kukusjkin fra Kasakhstan.

Jan Frode Andersen Født: 29. august 1972

Høyeste ranking: 135 i mars 1999. Innspilte premiepenger: 312.946 dollar. Beste resultater Grand Slam-turneringer: 2. runde French Open (2001), tredje kvalifiseringsrunde Australian Open (1999), andre kvalifiseringsrunde US Open (2003).

# La opp 2005 etter åtte år som tennisproff.

# Bare Christian Ruud og Casper Ruud som har vært ranket høyere av norske spillere i ATP.

Det er kun to norske spillere som har klart å komme seg inn i hovedturneringen tidligere.

Trenerpappa Christian Ruud nådde 3. runde i French Open både 1995 og 1999, men la opp som profesjonell tennisspiller etter tap i første runde i French Open 2001. Andersen klarte samme år å komme seg til andre runde, der han tapte for den franske stjernen Sebastien Grosjean. Han var på sitt beste rangert som nummer fire i verden, og kom helt til semifinalen i French Open, også kalt Roland Garros, i 2001.

– French Open for 17 år siden var det største som skjedde i min karriere. Jeg spilte mot Grosejan foran 10.000 tilskuere. Det er jo noe man drømmer om å oppleve hele livet, forteller Andersen som røk tre ganger 2–6 i storkampen .

Nå gleder han seg stort over at Casper Ruud har tatt et nytt stort steg, og virkelig kan markere seg i tennisverden. Blant andre kan Novak Djokovic bli motstander allerede i 1. runde.

– Det er jo en motstander jeg absolutt ikke håper han skal møte, sier Andersen.

– Han har noe helt spesielt, og det beste med Casper er at han er en «storkamp»-spiller. Han ser ut til å trekke frem sitt aller beste når det virkelig gjelder, og det er en egenskap det er veldig vanskelig å trene seg til, sier Andersen med trykk på «veldig».

Ruud har de siste ukene kommet seg til to ATP Challenger-finaler, som riktignok har endt med tap, men grusformen er tilsynelatende svært solid. Mot Muller brukte han heller ikke særlig mye krefter, og franskmannen var knust etter litt over en times spill.

– Nå blir det ekstremt spennende å se hvem han skal møte i første runde. Det er en fire-fem mann der han helst ikke bør møte, men så er det veldig mange han absolutt kan slå. Jeg tror også han rett og slett er favoritt mot en del av dem som er med der, sier Andersen.

Tror på topp 100 i år

Ruud var rangert så høyt som 108 i fjor, men er for øyeblikket på 158. plass. Andersen tror tenåringen når målet om å klatre opp blant de hundre beste allerede før året er over.

– Hvis han plukker riktige turneringer, så tror jeg han kan ta et par Challenger-seirer. Slik det ser ut nå blir han «topp 100» i 2018. Hvis han vinner et par kamper i French Open vil han klare det allerede nå, mener Andersen.

– Dessuten er dette gode penger for ham. Han har et stort team, og trolig store utgifter. Da blir det bra å få litt penger i kassen, mener 45-åringen.

Stolt gamletrener

Casper Ruud er nå sikret 40.000 Euro, ca. 380.000 norske kroner, og summen dobler seg dersom han når andre runde. Det er helt andre summer enn det han har tjent på å komme seg til finalene i Challenger-turneringene. I Portugal, der han tapte finalen mot Pedro Sousa var de totale utbetalingene på 43.000 Euro.

Ruuds tidligere trener, spanske Pedro Rico, har fulgt 19-åringens prestasjoner de siste ukene.

– Jeg er veldig imponert over resultatene hans. Han spiller bra, er skadefri og i god form. Vi vet hva han er god for, og jeg er både stolt og glad for hvordan han og hele teamet gjør det nå, sier Rico til VG.