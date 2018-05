STORFAVORITT: Bold Eagle er en klar banker i sin Elitloppskvalifisering, hvor han blant annet møter norske Lionel. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Elitloppstips: To norske mot Bold Eagle

Publisert: 26.05.18 19:50

SPORT 2018-05-26T17:50:24Z

Den store Elitloppsdagen er kommet. Bold Eagle blir den store favoritten i selve Elitloppet, som har tre millioner svenske kroner i førstepremie. Norske Lionel og Cokstile kan nå finalen fra perfekte utgangsposisjoner.

– Men i finalesammenheng blir det tøft å hevde seg. Der er Bold Eagle den store stjernen, men mange tror både Propulsion og Ringostarr Treb kan yppe seg, sier Olsbu, VGs travekspert.

Norsk seier blir det normalt i Elitkampen.

– Odd Herakles, Lannem Silje og Lome Brage er hete seierskort. Finske Polara kan kanskje yppe seg litt, men har spor langt ute, sier Olsbu.

Dagens banker

Bold Eagle var helt rå i kvalifiseringen til Elitloppet i fjor, men var ikke like god i finalen. Men viser verdenseneren seg fra sin beste side, har han en meget god sjanse både i kvalifisering og finale.

Dagens luring

Lannem Silje satt fast med alt igjen bak Odd Herakles i sitt comeback sist. Med posisjonsklaff kan hun absolutt vinne.

Her er Olsbus V75-tips til Solvalla:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kr

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 40 kr

Stort V5-forslag (over streken): 144 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V4-forslag (over streken): 1800 kr

DD-1: Virginia Grif har radet opp seirer. Hun imponerte i Finland sist og skal ha en solid sjanse igjen. Beautiful Bacardi vant på 1.10-tallet sist, men står sjanseartet til ytterst bak bilen. Melander-traveren skal uansett ikke avskrives i løpet for den 4-årige hoppeeliten.

DD-2: Giveitgasandgo har imponert i Hamre-regi. Nest sist ble han toer i selveste Olympiatravet bak Ringostarr Treb. Sist ble han toer bak Nadal Broline, en annen Elitloppsdeltaker. I 4-årseliten står han til for å lede hele veien.

DD-1: 5,8,6,9,3 DD-2: 1 = 5 rekker

V75-1/V4-3 (1640ma)

1 ODD HERAKLES

3 LANNEM SILJE

4 LOME BRAGE

7 POLARA

6 Kleppe Slauren

——————————–

5 Ulsrud Tea

2 Odin Tabac

9 Pydin

10 Pikkukahveli

8 Smedheim Solan

Kuskekommentarer V75- 1:

1 Odd Herakles

Adrian Solberg Akselsen: - Vant med krefter igjen fra tet på Biri sist og er god for en lav 1.18-tid på en fin Solvalla-bane. Slik sporene ble, kjører vi til alt vi kan for å få tet. Han har aldri vært bedre enn nå, har også tatt noen steg når det gjelder starthurtighet og liker seg best med jevnt, hardt tempo underveis. Tet er det beste, men han kan også vinne fra rygg med luke til slutt.

2 Odin Tabac

Oskar J. Andersson/stall Jörgen Westholm: - Har gjort det helt ok i det siste, men behøver noen løp i kroppen før toppformen sitter. Må være forbedret for å kunne være med de beste. Alderen krever også sitt. Kun en liten outsider.

3 Lannem Silje

Ola M. Skrugstad: - Virker alt som det skal være med. Hun trener som hun gjorde før løpet på Biri sist. Der ble hun sittende bom fast i rygg på Odd Herakles, som ledet fra start til mål. Det er en viss fare for at det skjer nå også, men med så mange raske i første rekke bak bilen, kan det også bli annerledes mot første sving. Det optimale for Silje vil være en utvendig rygg med hardt tempo foran. Jeg tror ingen slår henne på kortspeed siste 100 meter. Så tror jeg det blir tøft for den som blir sittende i tet. Hun er selvsagt en av dem som kan vinne.

4 Lome Brage

Jan-Olov Persson: - Kjennes kjempefin ut og trener bra etter siste løp. Sporet ble bra siden han er veldig startrask. Henter normalt ikke en lengde på Odd Herakles, men kan kanskje kjøre seg til tet likevel. Håper han er en av dem som kjemper om seieren.

5 Ulsrud Tea

Ove Kenneth Karlsen: - Er i sitt livs form. Hun er god for 1.18,5 med maks klaff. Det handler om hva som skjer på startsiden, og hvordan posisjonene setter seg. Knallhardt kjør foran, med flere startraske på innsiden, er til vår fordel. Da kan hun ta mange til slutt. Vi setter på en ny, lettere type amerikanervogn og kommer med ambisjoner. Først og fremst med trippelsjanse, men løser det seg maksimalt, kan hun også kjempe om seieren.

6 Kleppe Slauren

Kjetil Djøseland: - Holder toppform og har slått disse før. Det er posisjoner og tempo som avgjør. 1.15 første 500 og 1.17,5-18 første tusen i tet, med oss i en utvendig ryggposisjon, kan gjøre det spennende. Han har alltid sterke avslutninger å by på. Klart trippelaktuell og verdt en gardering.

7 Polara

Antti Tupamäki: - Var veldig bra i seiersløpet på Vermo sist. Formen kjennes like fin ut nå som da. Er rask fra start, men har flere raske på innsiden av seg. Vi prøver å komme ned i en fin posisjon. Han går veldig bra løp bakfra også. Ikke umulig med tanke på seier om alt klaffer, men jeg er fornøyd om vi er på trippelen.

8 Smedheim Solan

Jan-Olov Persson: - Virker alt bra med etter det siste løp. Men fra dette sporet kreves litt flyt på veien på startsiden. Nå ble dette et knallhardt løp, men skulle det stemme på veien, er han med der fremme. Jeg vurderer mine to som jevngode. Posisjonene avgjør.

9 Pydin

Niclas Torstemo: - Viste sist at han rekker en bit mot de beste. Kjennes fin ut i trening og bør ha gått frem formmessig med det siste løpet i kroppen. Det er et jevnt, tøft løp, men vi kjenner oss ikke slått på forhånd. En fin reise i rygg med høyt tempo foran, gjør at vi kanskje er med der fremme.

10 Pikkukahveli

E. Holopainen: - Var god til seier sist og holder sin sine form. Bakspor er helt klart et minus, men vi får gjøre det beste ut av det. Å få være med i Elitkampen er stort for oss. Det blir uansett en bra premie som gjelder fra denne utgangsposisjonen mot disse hestene, men han kan avslutte veldig bra med rett løp.

V75-2/V4-4 (1640ma)

1 GLOBAL WITHDRAWL

4 CAETHERINE'S VHEVY

3 M.S.TRIPLE J.

9 Person Of Interest

10 Zenio

2 Sweet Talkin Hall

——————————–

6 Maze Runner

7 Stoletheshow

5 Count Forte

8 Filur Sisu

Kuskekommentarer V75- 2:

1 Global Withdrawl

Svante Båth: - Var veldig fin i seiersløpet på Solvalla sist, da han vant med krefter i behold. Han utvikler seg hele tiden, og det blir spennende fra denne utgangsposisjonen. Han er rask fra start, men kusken får ta taktikken. Har forhåpninger om at han skal være med i striden.

2 Sweet Talkin Hall

Frode Hamre: - Har jeg hatt siden før nyttår. Han er operert i et kne og fått god tid på seg etterpå. Gikk 1.16.0/2100 med 1.12,0 første 500 bak bilen i et hurtigarbeid sammen med M.S. Triple J. i forrige uke. Det gjorde han veldig lett. Han er litt usikker første biten, så jeg holder ham et lite hakk bak M.S. Triple J., men jeg vil tro han går rundt 1.11,5 på distansen. Går med sko, helstengt hodelag og amerikanervogn.

3 M.S. Triple J.

Frode Hamre: - Gikk sammen med Sweet Talkin Hall i hurtigarbeid forrige uke. 1.16.0/2100 med 1.12.0 første 500 bak bilen. Han gjorde det også veldig lett. Han er raskere og sikrere enn Sweet Talkin Hall, så jeg har litt mer tro på ham. Bør kunne gå en lav 1.11-tid. Går også med sko, helstengt hodelag og amerikanervogn.

4 Catherine’s Chevy

Eirik Høitomt: - Gjorde et sterkt løp utvendig leder sist. Hadde ikke gått løp på en måned, så han er nok enda kvikkere i beina nå. Sporet er bra, og med det han har gjort, går han nok en tid rundt 1.11,0 på distansen. Han var finere med baksko travmessig enn noen gang jeg har kjørt han, så det blir det igjen. Om vi setter på kvarte skylapper avgjør vi tettere innpå løpet. Ellers blir det skoløs foran og amerikanervogn.

5 Count Forte

Pekka Korpi: - Virker alt bra med. Han har tatt det siste løpet på bra vis. Var kanskje ikke som best da. Kjentes ikke helt hundre ut. Håper han skal være forbedret nå. Møter tøff motstand, så er vi inne blant de fem første, er jeg fornøyd.

6 Maze Runner

Marcus Lindgren: - La vi om treningen på før siste løpet, noe som slo bra ut. Han gikk et veldig bra løp som toer og fullførte helt inn. Han kan spurte veldig fort etter fin ryggreise. Det blir spennende å se hvordan han står seg mot disse.

7 Stoletheshow

Marcus Lindgren: - Gikk et veldig bra løp da han svarte ut Catherine’s Chevy til seier i norsk V75 sist lørdag, hans første løp på over tre måneder. Håper derfor at skal være hakket bedre nå, så får vi se. Endrer trolig til amerikanervogn

8 Filur Sisu

Per Nordström: - Kjennes fin ut i trening etter siste løp. Jeg håper han nærmer seg toppformen nå. Nå ble sporet iskaldt, men vi må forsøke å komme ned i en fin posisjon. Det er en klok hest, så vi har ikke gitt opp på forhånd.

9 Person of Interest

Jim Oscarsson: - Eksperimenterte jeg med balansen på sist. Galoppen var dermed min feil. Går tilbake til gammel balanse nå, og jeg er fornøyd med ham i trening. Han har farten i seg. Jeg mener han ikke er dårligere enn noen annen i løpet.

10 Zenio

Alessandro Gocciadori: - Er alt som det skal være med. Men han møter tøff konkurranse fra et dårlig spor. Det positive er at han holder fin form og at han har fordel av sprint.

V75-3/V5-1 (1609ma)

5 BOLD EAGLE

——————————–

4 Volstead

1 Dreammoko

3 Lionel N.O.

2 Rajesh Face

7 Takethem

8 Up And Quick

6 Maori Time

Kuskekommentarer V75–3:

1 Dreammoko

Anders Lindqvist: - Er en fantastisk bra hest som viste hvor bra han var da han ble toer i ”Lotterian”. Viste også at han tåler å gå to heat samme dag. Bortsett fra Bold Eagle, gir jeg Dreammoko den beste sjansen i en finale, på grunn av hans unge alder. Og at Bjørn Goop kusker.

2 Rajesh Face

Lutfi Kolgjini: - Har fått det klart beste sporet for hans del. Han rekker å få opp toppfarten på grunn av den lange innledningen mot første sving på bortre langside. Han skal gå med sko i forsøket, men jeg tror definitivt at han kvaler inn til finale. Det er åpent bak Bold Eagle. Han virker skikkelig pigg for dagen.

3 Lionel

Pär Pergenius/stall Daniel Redén: - Trener bra og kjennes fin ut. Vi tenker å sette på helstengt hodelag, noe han aldri har gått med før. Det blir også en annen type amerikanervogn. Han er ikke med bare for å delta, men for å krige om en finaleplass. Vi tror han tar seg til finale.

4 Volstead

Marcus Sundberg/stall Stefan Melander: - Har tatt det siste løpet bra. Han virker veldig «kaxig» hjemme. Det kjennes virkelig ut som om han er i form. Sporet ble perfekt. Vi mener han er god nok til å ta seg til finale. Usikkert med balanse og utstyr i forsøket, men det blir garantert uten sko fremme.

5 Bold Eagle

Franck Nivard: - Kjennes bedre ut enn noensinne. Han har trent to ganger på den fine gressbanen i Rambouillet, noe som har gjort ham veldig godt. Motstanden er overkommelig. Jeg tror Up and Quick er den tøffeste konkurrenten, men han står dårlig til. Vi kommer til å kjøre forsøket med sko og ikke ladde for fullt slik det ble gjort i fjor. Nå vil vi ha ham på topp til finalen. På en skala fra 1 til 10 er formen 10. Seierssjansene er gode.

6 Maori Time

Stig H. Johansson: - Har jeg hatt på min stall siden han kom til Sverige. Det virker å være en veldig fin type som har funnet seg vel til rette i nye omgivelser. Hun virker trygg på seg selv, spiser og drikker som hun skal, og kjentes veldig spenstig og fin ut da jeg kjørte 1.14 med henne over 1600 meter mandag . Nå fikk hun et dårlig spor, så det kan bli vanskelig. Men jeg håper hun tar seg til finale.

7 Takethem

Steen Juul: - Gikk i mål med krefter i behold som toer i Copenhagen Cup sist. Fikk en innvendig reise og sprang seg ikke trøtt. Skal vi komme inn i løpet, må det bli hardt tempo hele veien. Hvis ikke er vi sjanseløse.

8 Up and Quick

Anders Lindqvist: - Så strålende ut sist og var faktisk bedre enn jeg har sett ham på flere år. Har tidligere vunnet Prix d’Amérique og har utviklet seg til å bli en stadig bedre sprinter. Drar fordel av høyt tempo, og har gode sjanser til å ta seg til finale om det ikke blir for mye i veien. Men å vinne blir for tøft.

V75-4/V5-2 (1609ma)

1 RINGOSTARR TREB

4 PROPULSION

7 Uza Josselyn

——————————–

5 Nadal Broline

2 Cokstile

3 Orlando Jet

8 Amiral Sacha

6 Pastore Bob

Kuskekommentarer V75–4:

1 Ringostarr Treb

Jerry Riordan: - Var veldig bra til seier fra tet full vei sist og har tatt det løpet på veldig bra vis. Dette er en type som gjør det bra hver gang. Sporet ble perfekt. Herfra skal det være en solid mulighet for finalebillett. Jeg har tro på ham.

2 Cokstile

Jan Kristian Waaler: - Var veldig god til seier i årsdebuten etter lang pause og kan ventes forbedret. Det er en ukomplisert hest, som gjør det kusken ber om, og han har fått det perfekte sporet. Jeg han mener han kan under 1.09 i et optimalt løp, og at han ikke bør undervurderes. Får vi rygg leder på Ringostarr Treb med Propulsion i dødens, tror jeg vi er i finalen.

3 Orlando Jet

Rudi Haller: - Var bra til seier første gang ut etter lang pause og fikk en fin gjennomkjøring da. Kommer til å være mye bedre nå. Han kan åpne raskt, men ikke like fort som Ringostarr Treb. Med flyt underveis, kan han 1.10 og kanskje litt fortere også. Så får vi se.

4 Propulsion

Pär Pergenius: - Var bra til seier sist og har gått frem med det løpet i kroppen. Daniel er fornøyd med ham, og vi vet alle hva denne hesten kan. Først skal vi til finale, så får vi se hva som skjer. Uten sko på alle fire og norsk hodelag.

5 Nadal Broline

Reijo Liljendahl: - Var veldig god til seier i årsdebuten, og sporet ble helt greit. Vi håper på en fin reise i rygg. Greier han en finaleplass, er vi kjempefornøyde.

6 Pastore Bob

Peter H. Sjöberg/stall Johan Untersteiner: - Hadde vi håpet på et bedre spor for. Nå står han vel langt ute med noen av de beste innenfor. Herfra er han helt avhengig av flyt på veien. Han virker kjempefin i trening, men slik som sporene ble, er en finalebillett som seier å regne.

7 Uza Josselyn

Anders Lindqvist: - Tror jeg kommet formtoppet til start. Treneren har virkelig gjort alt for å ha henne topp spisset til denne søndagen. Har helt klart en mulighet til å ta seg til finale som en av de fire beste. Drar fordel av høyt tempo. Hun går alltid til mål.

8 Amiral Sacha

Anders Lindqvist: - Er en veldig bra hest som har slitt mye med skader. Var veldig bra som treer sist, og jeg tror formen er hakket bedre nå. Må selvsagt ha klaff med på veien fra en slik utgangsposisjon, men han har kapasiteten til å ende blant de fire første.

V75-5/V5-3 (2640mv)

14 JUST WAIT AND SEE

15 ROBIN ROOF

4 EXTRA FUDGE

12 MASSIVE ATTACK

8 Ola Montana

9 Sambuca Knight

5 Buckle Up Pellini

10 Elite B.R.

——————————–

3 Il Diablo

1 Viking's Topline

6 Vidivici C.C.

13 Super Photo Bood

7 Quick Crown

2 Toutre

11 Surprise Power

Kuskekommentarer V75–5:

1 Viking’s Topline

Anders Svanstedt: - Ble det feil for fra en dårlig utgangsposisjon sist. Var ikke trøtt i mål og har kjentes fin ut i etterkant. Står mye bedre til nå og kan løse raskt i volten. Vi tester fra start. Løpet virker åpent. Vi kommer med ambisjoner.

2 Toutre

Linda Frölander: - Er i bra slag for dagen. Kan åpne raskt, så kusken for prøve litt fra start. Klaffer det er han god nok til å være med der foran.

3 Il Diablo

Preben Søvik/stall Robert Bergh: - Hadde en dårlig dag på Örebro sist. Har trent fint i etterkant og er normalt kvikk i volten. Vi håper på tet eller en fin reise i rygg. Kan snuse på siste trippel med klaff.

4 Extra Fudge

Andreas Løvdal/stall Timo Nurmos: - Er i orden og virker fin i trening. Nå er det en storvokst hest, så vi får se om han kommer helskinnet rundt i volten. Lykkes han med det, er han god nok til å kjempe der fremme.

5 Buckle Up Pellini

Marcus Svedberg: - Har gått veldig fine løp i det siste og holder toppform. Står greit til og vil gjøre et bra løp igjen. Jeg tror han rekker en bit.

6 Vidivici C.C.

Mattias Djuse: - Trener fint. Alt virker bra i forkant. Han har fått et bra spor og kan løse raskt i volten. Målet er å ta tetem, for så å slippe til en bra konkurrent. Men det er tøft løp, så vi sikter inn en bra premie.

7 Quick Crown

Anders Ahlneby: - Vant lett sist uten å kjøre seg tom. Liker distansen og kan 1.13 med klaff. Treffer han bare starten, kan han tjene fine penger.

8 Ola Montana

Kevin Svedlund/stall Niklas Westerholm: - Er i form og fikk et bra spor, med tanke på feilfri avgang. Han kan stresse seg opp mellom hester bak bilen. Hardt å vinne, men kan få en fin premie om han gjør det han kan.

9 Sambuca Knight

Preben Søvik: - Ble det litt for tøft for sist, men han kjennes ok ut i trening. Går fine løp bakfra. Kan kjempe et stykke fremme med klaff, men er ingen het vinnerkandidat.

10 Elite B.R.

Eirik Høitomt: - Gjør sin siste start for oss. Eierens store ønske var en start på Solvalla, så nå skjer det. Tillegg på lang distanse ser tøft ut med tanke på å være med i toppen, men han er i bra form, er travsikker og vil henge med. Det blir skoløs bak, mens det trolig blir vanlig vogn nå.

11 Surprise Power

Joachim Gustafsson: - Er jevn, sikker og trener som vanlig. Jeg er litt optimist. Får han litt drahjelp underveis fra tillegg, er han med der fremme. Vi har spart litt til dette løpet. Outsider.

12 Massive Attack

Pål Buer: - Møter gode hester, men er god selv også. Noe han viste med seieren på Forus sist. Setter på vanlig sulky, siden det er et trangt spor i volten. Jeg tror vi kan kjempe i toppen om det klaffer litt med posisjonene fra tillegg.

13 Super Photo Bood

André Bood: - Holder toppform. Galopperte i en trang situasjon sist, derfor galoppen. Han kan åpne bra fra start og finner fort en fin posisjon direkte. Det er noen bra imot, men han er ikke sjanseløs med klaff.

14 Just Wait And See

Håkan K. Persson: - Var bra til seier på Örebro sist. Alt har sett fint ut i etterkant. Duger i klassen. Kommer han bare bra til underveis, er han med og kjemper der fremme.

15 Robin Hof

Markku Nieminen: - Vant sist med krefter spart og holder toppform. Nå ble det en kjelkete utgangsposisjon med mange hester å runde. Men han er sterk og tåler å gjøre en del selv. Kan være med helt foran med flyt på veien.

V75-6/V5-4 (1640ma)

5 VIRGINIA GRIF

8 BEAUTIFUL BACARDI

6 LEET HANOVER

9 HEVIN BOKO

3 VALENTINA WIND

10 Waffle Cone

——————————–

2 Maharani de Baroda

7 Callela Lisbeth

1 Devs Daffodil

4 Celinn Palema

Kuskekommentarer V75–6:

1 Devs Daffodil

Fredrik Pedersen/stall Joakim Lövgren: - Var sterk toer sist. Alt har sett fint ut i etterkant. Formen er på topp, og han har spennende forutsetninger med førstespor. Kan tjene fine penger med ryggløp og luker til slutt.

2 Maharani de Baroda

Anton Sverre: - Var veldig bra sist, da han svepte feltet siste 600 til sterk andreplass. Formen er bra, men hun møter tøff motstand. Vi er fornøyde med en tredje-fjerdeplass.

3 Valentina Wind

Ulrik Christoffersen: - Virker pigg og fin i trening. Er rask fra start, så sporet ble bra. Sist tok hun lett tet, slapp og spurtet fort som toer etter sene luker. Kusken får ta taktikken.

4 Celinn Palema

Bo Ralfelt: - Viser stigende form og virker pigg og glad i trening. Vi kjører til fra start i håp om en bra posisjon. Kan spurte bra om det blir tempo på løpet. Plukker da mange til slutt. En fin premie på gang.

5 Virginia Grif

Alessandro Gocciadoro: - Blir bedre og bedre løp for løp. Hun var fantastisk fin i seiersløpet i Finland sist. Hun er sterk og reell og vil gjøre et bra løp igjen. Vi har tro på henne.

6 Leet Hanover

Pär Pergenius: - Gikk ok første gang ut for oss. Sist var hun toer bak Beautiful Bacardi, som også er med her. Fungerte bra sist, så vi fortsetter barfotbalansen. Men jeg tror det blir vel tøft å slå Virginia Griff.

7 Callela Lisbeth

Marki Nieminen: - Gikk uplassert sist, men er i fin form. Men sporet ble dårlig. Det blir trolig en rolig start for å finne en brukbar posisjon. Så får vi kjøre til slutt. Duger i klassen, men fra denne utgangsposisjonen kreves mye flyt for å kunne blande seg inn i seierskampen.

8 Beautiful Bacardi

Marcus Sundberg: - Blir ofte veldig hissig i løpene, men berger seg på sin store kapasitet. Hun går bra løp hver gang og kjøres fram direkte tross dårlig spor. Det kan bli tøft rundt første sving i høy fart ute i sporene. Går den biten bra, tror vi hun kjemper i toppen.

9 Hevin Boko

Andreas Løvdal: - Kjennes fin ut i trening. Vi mener hun er av de beste i klassen. Det kommer til å gå fort for seg på sprint, men skulle hun komme fint til fra bakspor, er hun god nok til å være med der fremme.

10 Waffle Cone

Frode Hamre: - Hadde en infeksjon i kroppen sist og var unnskyldt for den bleke innsatsen. Har sett veldig fin ut i trening etterpå. Sporet var bra, da hun skal ha et ryggløp nå. Går skoløs bak, med amerikanervogn og åpent hodelag. Kan være blant de tre-fire beste herfra.

V75-7/V5-5 (1640ma)

1 GIVEITGASANDGO

——————————–

3 Enterprise

5 Ever Pride

6 Rubio

9 Von Wise As

4 Lexus Dream

2 Ethien du Vivier

7 King On The Hill

10 Promo Kemp

Kuskekommentarer V75–7:

1 Giveitgasandgo

Frode Hamre: - Er stallens beste sjanse denne helgen. Jeg kan ikke se at noen skal overfly ham fra start. Han ser bare finere og finere ut og går nok 1.09,5 på en bra bane herfra. Skoløs foran og amerikanervogn som før. Trolig åpent hodelag igjen. Jeg har god tro på at han leder hele veien.

2 Ethien Du Vivier

Thomas Malmqvist: - Var veldig dyktig som treer på ny rekord sist. Har fått en perfekt utgangsposisjon. Tøft med tanke på seier, men kan dukke opp på trippelen igjen.

3 Enterprise

Marcus Sundberg: - Var vi veldig godt fornøyd med sist. Han har vanskelig for å veksle tempo, og det gikk vel fort siste biten på Åby sist. Han er rask fra start, så sporet er bra. Jeg synes han skal strekes tidlig.

4 Lexus Dream

Markku Nieminen: - Er min beste sjanse i V75. Galoppen sist er bare å glemme. Han er normalt travsikker. Vi har fått et bra spor. Han er rask fra start og trives i tet. Vi får klemme til for å komme dit. Vinnersjanse.

5 Ever Pride

Anders Lindqvist: - Er en veldig bra hest, men han var ikke på topp sist. Er litt vanskelig å sette inn i løpet, men jeg mistenker treneren for å komme til Sverige med ambisjoner. Hvis ikke hadde han ikke tatt ham med. Outsider.

6 Rubio

Pär Pergenius: - Gikk et bra løp som toer i Finland sist, men ble for hissig og brente kruttet unødvendig. Dette er en fartsfylt type som galopperte mye da han var i USA. Men fungerer han og gjør det han kan, tjener han fine penger.

7 King On The Hill

Hans G. Eriksson: - Fikk dårlig feste sist og galopperte. Kjentes sterk ut da det skjedde og bør ha gått frem med det løpet i kroppen. Men sporet kunne vært bedre. Han er ingen rakett fra start. Er desto bedre til slutt, men vi ha mye tur på veien herfra.

8 Portland

Starter ikke.

9 Von Wise AS

Alessandro Gocciadoro: - Galopperte seg bort sist. Etterpå fant vi en liten skade i den ene foten, det er fikset på nå. Ville vært inne på trippelen uten galoppen og kommer til å være bedre nå. Men løpet er tøft og sporet sjanseartet.

10 Promo Kemp

Frode Hamre: - Er i form, men er med for å herdes. Kommer til å vokse på dette, men premie er bra nå.

V4-1 (1640ma)

5 B.B.S. SUGARLIGHT

8 BE MINE DE HOULLE

1 STAR ADVISOR JOLI

9 JULIO DE LUXE

3 Narold Vox

2 Liberty Face

——————————–

7 Radieux

4 Olympic Kronos

6 Flashing Boko

10 Ariel T.Dream

V4-2 (1640ma)

3 UPPOHOPPA

4 ALWAYS ON TIME

6 TODDLER

1 TRECCIADORA REX

12 AMERICAN CHEQUE

——————————–

11 Etosha Boko

9 Brothers In Am

2 Persos Smokie

5 Louie Brodde

8 Let It Happen

7 Overtimeosåfin

10 Valley Brodde

Øvrige løp:

1. løp: (1640ma) Mariluck (8) - Red White N Blue (4) - Total Recall (9) Outs.: Red Bar (1)

2. løp: (1640ma) Southwind Hydro (4) - Dice Man (6) - Wonderboy (1) Outs.: Fortune Teller (3)

3. løp: (640ma) Harry Haythrow (1) - M.T.Insider (8) - Digital Product (5) Outs.: Klöver All Over (4)

4. løp: (1640ma) Zabriskie O.K. (4) - Donna di Damgård (1) - Felicity Sisu (5) Outs.: Daze (6)

14. løp: (1609ma) Elitloppet - finale. Her møtes de fire fremste i V75-3 og V75-4.

15. løp: (2140ma) Versus As (10) - Born Unicorn (3) - Harran Boko (12) Outs.: Global Unlimited (4)