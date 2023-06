PÅ TABELLTOPP: Adem Güven scoret for Kongsvinger søndag. Her avbildet i en cupkamp mot Tromsø i 2019.

Kongsvinger beholdt tabelltoppen etter storseier mot Ranheim

(Kongsvinger – Ranheim 3–0) Kongsvinger fortsetter på toppen av Obos-ligaen etter storseier hjemme mot Ranheim søndag ettermiddag.

NTB

Det kunne imidlertid sett helt annerledes ut om Bendik Bye hadde vært litt mer presis fra krittmerket. For etter bare 15 minutters spill fikk gjestene tildelt er svært billig straffespark, som August Strömberg enkelt reddet da Bye satte ballen svakt i keeperhøyde til venstre.

I stedet kunne Ludvig Langrekken sende vertene i ledelsen drøye ti minutter senere, før Ranheim rotet det fullstendig til i forsvar og Adem Güven doblet ledelsen fire minutter inn i 2. omgang.

Etter hvilen ble vondt til verre for gjestene da Joacim Holtan fastsatte resultatet 14 minutter før full tid. Ranheim faller dermed ned til 5.-plass på tabellen.

Info Resultater i Obos-ligaen søndag Bryne – Åsane 1-2 Fredrikstad – Start 3-1 Kongsvinger – Ranheim 3-0 Sandnes Ulf – Hødd 1-3 Skeid – KFUM Oslo 0-4. Vis mer

På Bryne kunne det nesten virke som det ble et sent nachspiel for vertene etter at byens store helt Erling Braut Haaland vant Champions League-finalen lørdag kveld.

Åsane tok nemlig en tidlig ledelse signert Håkon Sjåtil, og Emil Sildnes økte bare seks minutter senere. Fire minutter på overtid reduserte Mamadou Diaw for vertene.

Med 2-1 sikret bergenserne sin første seier i serien denne sesongen. De fortsetter likevel som tabelljumbo med bare åtte poeng etter 12 serierunder.

