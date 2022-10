DÅRLIG STEMNING: Mellom Magnus Carlsen til venstre og Hans Niemann til høyre.

Bae om søksmålet mot Carlsen: − Det er drastisk

Sjakkekspert og advokat Torstein Bae tror søksmålet fra Hans Niemann mot Magnus Carlsen vil ta lang tid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter flere uker med bråk mellom Hans Niemann og Magnus Carlsen, gikk amerikaneren torsdag til søksmål mot Carlsen. Han krever over en milliard kroner av nordmannen.

Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup i september og kom med en kryptisk melding på Twitter om at årsaken var juks. Senere har han klargjort at han ikke ville spille mot Niemann fordi han mistenker juks fra Niemann.

LES OGSÅ: Så enkelt er det å jukse i sjakk

Info Søksmålet til Niemann * Niemann har nå saksøkt Carlsen for å ha fremsatt uriktige anklager om juks. Amerikaneren hevder at påstandene er injurierende. I søksmålet kommer det fram at Niemann krever minst 100 millioner dollar for tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs. Amerikaneren har også tatt rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com. Det blir brukt sterke ord om Carlsen i rettsdokumentet. Han blir blant annet omtalt som «feig» og en som notorisk ikke er i stand til å takle tap. Advokatfirmaet Oved & Oved representerer Niemann. (NTB) Vis mer

Torstein Bae, sjakkekspert for NRK og advokat, mener det er to ting som er nytt i søksmålet til Niemann:

Han avviser å ha jukset mer enn de to tilfellene han har innrømmet tidligere.

Han legger frem at han blant annet mistet invitasjon til en stor turnering i Nederland i januar som følge av jukseanklagene.

Info Dette er sjakkbråket mellom Niemann og Carlsen Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier. Niemann har saksøkt Carlsen. Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

Bae tolker at amerikaneren tar en ny retning, etter å ha stort sett vært på defensiven siden sjakkbråket startet.

– Det er drastisk. Han føler åpenbart at han ikke har så mye å tape. Fra starten er det Magnus og de andre store som har vært kontinuerlig på offensiven og dundret løs på ham. Nå må Carlsen, Chess.com og PlayMagnus håndtere denne saken, uansett om de synes søksmålet er tullete.

SJAKKEKSPERT: Torstein Bae.

– Hvordan vurderer du sjansene til Niemann?

– Det er vanskelig å svare på fra et norsk ståsted. Alle land har sine rettssystemer. Men i utgangspunktet fremstår det som en lang vei, dels fordi han har jukset to ganger og fordi Magnus har vært moderat i sine uttalelser, svarer Bae og fortsetter:

– Det er ganske krevende i amerikanske rett i en slik sak hvor det ikke er nok å bare vise at en påstand er usann. Man må også fremvise at personen visste at påstanden var feil eller at det var klanderverdig at personen ikke sjekket påstanden mer.

– Hvem ligger bevisbyrden hos i saken?

– Det vanlige er at saksøker må dokumentere kravet. Gjelder formodentlig her også. Niemann må dermed overbevise retten om at det er fremsatt usanne påstander og andre ting som er nødvendige for å vinne frem, for eksempel at chess.com visste at det var usant.

Bae tror rettsprosessen vil ta tid.

– Det kan pågå i årevis. Magnus har vist tidligere at han evner å stå i stormen og at han ofte trives der. Mens for mange andre ville det vært kjedelig å ha et søksmål på en milliard liggende over seg, uansett hvor sikker man er på å vinne, sier Bae.

Han er spent på hva Carlsen vil svare til søksmålet.

– Carlsen har sagt at han sitter på mer info, men at han krever godkjenning fra Niemann med å fortelle det. Nå blir Carlsen tvunget til å legge kortene på bordet.

Bae antar at Niemann ikke har egenkapital til å betale advokatene store summer, men at de vil få et vederlag dersom de skulle vinne søksmålet.

VG har foreløpig ikke lykkes å få en kommentar til søksmålet fra teamet til Magnus Carlsen eller spillplattformen Chess.com.