Valtteri Bottas åpner opp om spiseforstyrrelser.

Formel 1-stjerne åpner om spiseforstyrrelser: − Fysisk og psykisk syk

Alfa Romeo-fører Valtteri Bottas forteller om mange år med spiseforstyrrelser i starten av Formel 1-karrieren.

NTB

– Jeg trente meg fysisk og psykisk syk. Det kom ut av kontroll og ble en avhengighet. Det var ingen offisiell diagnose av en spiseforstyrrelse, men jeg hadde definitivt en, sier Bottas til det finske programmet «Maria Veitola Night Live» ifølge Kronen Zeitung.

Finnen forteller at det var under hans første år i Formel 1-sirkuset problemene startet. Bottas trente altfor mye og spiste tilsvarende lite. Det førte til at den daværende Williams-føreren til slutt måtte oppsøke psykolog.

– Hans første vurdering av meg var at jeg var som en robot som bare ville komme til mål og ikke hadde noen følelser i det hele tatt, forteller 33-åringen.

I løpet av denne tiden spiste Bottas hovedsakelig brokkoli og sluttet nesten aldri å trene.

– Jeg ønsket å bli best, og jeg trodde jeg måtte gjøre det. Når teamet sa at jeg måtte veie 68 kilo, og min naturlige vekt var 73 kilo, gjorde jeg alt jeg kunne, sier Bottas.

Fire år senere endte finnen opp som lagkamerat med Lewis Hamilton i Mercedes. Briten var regjerende verdensmester og var lagets soleklare førstevalg.

– Det var først i fjor at jeg var i stand til å akseptere at Hamilton er den beste føreren. Jeg har alltid lurt på hvordan jeg kan slå ham og vinne verdensmesterskapet. Det har vært fem ganske tøffe år, sier Bottas.