Daniil Medvedev vant ATP-turneringen i Rotterdam.

Medvedev snudde til seier i finalen i Rotterdam

Den russiske tennisstjernen Daniil Medvedev seiret over Jannik Sinner i finalen av ATP 500-turneringen i Rotterdam i Nederland.

NTB

Medvedev vant over tre sett med sifrene 5-7, 6-2. 6-2. Kampen varte i to timer og 31 minutter. Det var årets første turneringsseier for Medvedev, som ligger som nummer elleve på verdensrankingen.

Turneringen i Rotterdam var Medvedevs første etter at han ble slått ut i kvartfinalen av Australian Open i januar.

Italienske Sinner gikk til topps i ATP-turneringen i Montpellier for en uke siden og fikk en god start på finalen mot Medvedev. 21-åringen sikret det første settet, men Medvedev var sterkest i de to andre settene.