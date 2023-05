Lucas Moura i midten. Emerson Royal (t.v.) og Richarlison (t.h.)

Moura ferdig i Tottenham: − Vil alltid være mitt hjem

Den brasilianske vingen Lucas Moura bekrefter at han er ferdig i Tottenham etter sesongen.

– Mitt Spurs. Uansett hvor jeg er, vil hjertet mitt alltid være her. Du er klubben min. Dette vil alltid være mitt hjem, skriver Moura på Instagram.

30-åringen ankom London-klubben i januar 2018 og har notert seg med 38 mål og 27 assist på 219 kamper for de liljehvite.

Brasilianeren huskes nok best for den elleville snuoperasjonen Spurs gjorde mot Ajax i semifinalen av Champions League i 2019. Tottenham lå under 0-3 til pause, men Moura gjorde hattrick og sikret med det finalebillett på flest bortemål.

– Vi vil gjerne takke Lucas for hans enorme bidrag til klubben vår og ønsker ham det aller beste for fremtiden, skriver klubben i en uttalelse.

Moura har tidligere spilt for klubber som São Paulo og Paris Saint-Germain. Det er ikke kjent hvor veien går videre for 30-åringen.

