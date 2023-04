HÅPER Å REKKE TOUR DE FRANCE: Tadej Pogacar håper å være tilbake på sykkelen så fort som mulig etter operasjonen.

Vellykket operasjon for Pogacar: − Jeg var heldig

Sykkelstjernen Tadej Pogacar gjennomgikk søndag en vellykket operasjon etter å ha pådratt seg flere brudd i hånden i en velt i Liege-Bastogne-Liege.

NTB

UAE-rytteren skriver i en oppdatering på sin Instagram-konto at han var heldig ved å komme seg unna velten med «bare» brudd i hånden.

– Vel, sånt skjer. Jeg var heldig at det bare er brudd i hånden med tanke på veltens omfang. Jeg ønsker alt det beste for Mikkel Honoré, som gikk ned mye hardere enn meg, heter det i meldingen.

Slovenske Pogacar reiser nå hjem til Monaco der han skal jobbe med rehabiliteringen fram mot resten av sesongen. I juli venter Tour de France, der han skal forsøke å slå tilbake etter at Jonas Vingegaard vant fjorårets ritt.

«Det er vanskelig å beskrive hvor glad jeg er for all støtten jeg har fått. Jeg håper å se dere alle snart» skriver han videre.

Sportsdirektøren i UAE, Mauro Gianetti, sier det er vanskelig å spå om skaden vil påvirke oppkjøringen til Tour de France.

– Vi krysser fingrene for at alt er bra, og at han raskt vil bli bedre, sier han.

Pogacar har hatt en svært god innledning på sesongen og vunnet nesten alt han har stilt opp i.