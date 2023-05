MÅ OPERERES: Fran Kirby (t.v.) må gjennom en kneoperasjon og mister fotball-VM i Australia og New Zealand. Her med sin norske lagvenninne i Chelsea, Guro Reiten (t.h.).

Nytt stjernefall for England – Kirby mister VM

Fran Kirby (29) må gjennom en kneoperasjon og blir ikke å se i fotball-VM. Spissen er en av flere England-spillere som trøbler med knærne.

Forfallet ble bekreftet av Kirby selv på Instagram tirsdag. Skaden er et slag for Chelsea, som i sesonginnspurten kjemper om å forsvare den engelske ligatittelen.

– Jeg har prøvd mitt beste for å slippe dette, men dessverre har progresjonen vært begrenset på grunn av kneproblemene, skriver hun og fortsetter:

– Jeg er utrolig skuffet over å fortelle at min sesong er over, og at dette betyr at jeg ikke blir klar til sommerens VM.

Alvorlige kneskader har rammet det engelske landslaget hardt det siste halvåret. Nylig røk kaptein Leah Williamson korsbåndet og er ute i lang tid. I november led Arsenal-venninnen Beth Mead samme skjebne, og hun er fortsatt ikke tilbake på banen.

England er regjerende europamester og er blitt ansett som en av VMs store favoritter. Sluttspillet starter 20. juli og holdes i Australia og New Zealand. I puljespillet skal de engelske kvinnene møte Haiti, Danmark og Kina.