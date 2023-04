Andreas Martinsen fortsetter ishockeykarrieren i Storhamar.

Tidligere NHL-proff Martinsen valgte Storhamar

Andreas Martinsen (32) slutter seg til Storhamar-stallen for minst to år. Signaturen til den tidligere NHL-proffen glapp for Vålerenga.

Det melder Hamar Arbeiderblad. Martinsen spilte siste del av 2022/23-sesongen i VIF, etter at han i vinter forlot et kriserammet Lillehammer.

Kontrakten med Storhamar er på to år med opsjon på ytterligere ett år.

– Vi meldte interesse tidlig, før vi visste at Lillehammer kunne slippe spillere. Da hadde Vålerenga vært tidligere ute enn oss. Så meldte vi interesse på nytt for å sjekke muligheten for neste sesong og eventuelt videre. Vi knivet med Vålerenga om signaturen hans, sier leder Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg til HA.

– Vi er veldig godt fornøyde. Vi får en rutinert og fysisk spiller som vi trenger, legger han til.

Martinsen og Vålerenga ble slått ut av nettopp Storhamar i årets NM-sluttspill i ishockey. 32-åringen har NHL-kamper for Colorado Avalanche, Montreal Canadiens og Chicago Blackhawks. Han har også spilt for flere AHL-klubber.

