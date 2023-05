Rio Ferdinand i aksjon for Manchester United på Vålerenga i 2012.

Rio Ferdinand inn i Premier Leagues «Hall of Fame»

Rio Ferdinand er den 17. Premier League-spilleren til å bli innlemmet i ligaens «Hall of Fame». Han utmerket seg som en forsvarsbauta i Manchester United.

NTB

Siden 2021 er åtte eksspillere blitt plukket ut årlig. Ferdinand er førstemann på 2023-lista, men nylig kom også managerlegendene Alex Ferguson og Arsène Wenger med.

Allerede i 1995 debuterte Ferdinand i Premier League for West Ham, og senere gikk veien til Leeds. Der fikk han knapt to sesonger før overgangen til Manchester United. På Old Trafford ble han en nøkkelspiller og vant seks ligatitler.

På toppen kom finaletriumfen i Champions League (2008). Ferdinand la opp i 2015 etter å ha spilt én sesong i Queens Park Rangers.

Midtstopperen er den sjuende spilleren ledet av Ferguson inne på Hall of Fame-lista.

