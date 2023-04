NY NEDTUR: Mjøndalen har slitt i starten av sesongen. Foto: Annika Byrde / NTB

Hoven ble hattrickhelt da Skeid sjokkerte Ranheim

(Ranheim - Skeid 0–4) (Mjøndalen - Kristiansund 1–3) Ranheim hadde tatt tre strake seirer før de fikk besøk av Skeid og gikk på en kjempesmell. Mjøndalen står fortsatt uten seier denne sesongen.

NTB

Skeid sto med ett poeng på sine tre første kamper før reisen til Trondheim. Der ventet Ranheim, som var favoritt til å beholde serieledelsen ved å ta sin fjerde strake seier, men Oslo-gjestene ville det annerledes.

Hattrick av Kristoffer Hoven og én scoring av Johnny Buduson sikret en svært sterk borteseier.

Til tross for nederlaget beholder fortsatt Ranheim tabelltoppen.

For Mjøndalen ventet en viktig kamp mot Kristiansund på hjemmebane, men der ble det nok et tap for vertene med 1-3.

De brunkledde står fortsatt uten seier denne sesongen.

KBK har selv slitt noe i starten. Med lørdagens triumf står de med to seirer og tre tap.

Info Resultater OBOS-ligaen lørdag: Ranheim - Skeid 0–4 Mjøndalen - Kristiansund 1–3 Sogndal - Bryne 2–2 Vis mer