6. PLASS: Jenny Marie Rørvik (t.v.) og Thea Helseth rodde finale i dobbeltsculler under verdenscupen i Luzern.

Roing: Helseth og Rørvik på 6.-plass i verdenscupen

Thea Helseth og Jenny Marie Rørvik endte sist som nummer seks i A-finalen i dobbeltsculler under verdenscupen i roing i sveitsiske Luzern søndag.

Helseth og Rørvik var den eneste norske båten i A-finale søndag. Der fikk de det tøft i kampen om en topplassering og endte på 6.-plass. Romania vant foran Litauen og Kina.

Den norske dobbeltfireren, bestående av Erling Øyasæter, Martin Helseth, Jonas Juel og Erik Solbakken, ble nummer to i B-finalen. Det skilte 1,35 sekunder opp til Ukraina som vant.

Lars Benske og Ask Jarl Tjøm endte på 4.-plass i B-finalen for lettvekt dobbeltscullere. De var litt over tre sekunder bak vinnerbåten fra Tsjekkia.

Birgit Skarstein vant et oppvisningsløp i paraklassen i Luzern. Hun var i mål på tiden 9.56,77 og slo israelske Moran Samuel med 3,52 sekunder. Skarsteins verdensbestenotering er 9.47,83. Den tiden satte hun i midten av juni under verdenscupregattaen i italienske Varese.

Verdenscuphelgen i Luzern var sesongens siste. Utover sommeren og høsten venter flere ulike mesterskap.