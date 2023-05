BLIR PAPPA: Snøbrettkjører Ståle Sandbech.

Ståle Sandbech blir pappa

Den tidligere OL-sølvvinneren Ståle Sandbech blir pappa, og delte gladnyheten selv på Instagram torsdag.

I en Instagram-historie skriver han «new king in town soon», som kan oversettes til en ny konge er snart på vei. Han deler også et bilde sammen med sin kjæreste, hvor han skriver «gleder oss til å treffe den lille gutten».

– Dette blir veldig gøy. Vi gleder oss begge to, og det blir et nytt kapittel i livet for oss, sier Ståle Sandbech til Budstikka.

Han forteller også at barnet trolig kommer i juli, før han legger til:

– Nå blir det i hvert fall på tide å ta litt voksenansvar. Samtidig skal jeg fortsatt bruke tid på å leke, men på en annen måte. Hverdagen kommer til å bli annerledes, men jeg skal selvfølgelig ikke slutte med det jeg holder på med, sier den tidligere OL-, VM- og X-Games-medaljøren.

