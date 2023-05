Sander Aae Skotheim satte norsk rekord i tikamp i helgen.

Skotheim knuste den norske rekorden i tikamp – klarte VM-kravet

Sander Aae Skotheim (20) knuste Markus Rooths norske rekord i tikamp da han fikk 8590 poeng i et stevne i østerrikske Götzis i helgen.

Rooths bestenotering er på 8307 poeng og ble satt i Italia for litt over ett år siden. Da endte Tjalve-kamerat Skotheim bare ni poeng bak.

Skotheim satte personlig bestenotering i fire øvelser på vei mot rekord i helgens tikamp i Østerrike. Med det er han også kvalifisert til VM i Budapest i august. Kravet lyder på 8460 poeng. Skotheim ble nummer tre totalt bak canadierne Pierce Lepage (8700 poeng) og Damian Warner (8619).

Skotheim, som fyller 21 år om noen dager, satte personlig bestetid på 100 meter med 10,76 sekunder. Den tidligere var på 10,88. Også på 400 meter kunne han juble da han løp inn til 47,64. Med det knuste han egen bestetid som var 48,27 før helgen.

På 110 meter hekk forbedret han seg med 36/100 sekund da klokken stoppet på 14,16. Til slutt knuste han 1500-metertiden sin med sju sekunder da han løp inn til 4.19,39. Han var best av alle i den øvelsen.

I høyde manglet han bare to centimeter for å tangere sin personlige rekord, men han vant likevel øvelsen klart med et hopp på 2,15 meter.

Skotheim ble nummer sju i EM i fjor med poengsummen 8211.