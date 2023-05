Novak Djokovic vant enkelt i 1. runde i Roland-Garros, men han blir kritisert for et politisk budskap han skrev på en kameralinse etter kampen.

Djokovic lett videre i Roland-Garros – får kritikk for politisk budskap

Novak Djokovic tok seg enkelt videre til 2. runde i Roland-Garros, men etterpå handlet det meste om det politiske budskapet han skrev på en kameralinse.

Etter å ha vunnet 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) over amerikanske Aleksandar Kovacevic skulle serberen signere en kameralinse slik tradisjonen er. Han skrev i stedet «Kosovo er hjertet av Serbia. Stopp volden».

Kosovo erklærte sin uavhengighet i 2008, men er fortsatt ikke anerkjent av Serbia. De siste dagene har det vært voldshendelser nord i landet etter at kosovoalbanske ordførere er innsatt i kommuner med serbisk befolkningsflertall.

Nato-soldater fra de fredsbevarende styrkene er blant de sårede i opptøyene.

Djokovic snakket etter kampen i Paris med serbiske journalister om det han skrev på kameralinsen.

– Føler ansvar

– Jeg er ikke politiker, og jeg akter ikke å involvere meg i politisk debatt, men som serber får jeg vondt av det som skjer i Kosovo. Våre folk blir skjøvet ut. Dette er det minste jeg kunne gjøre. Som offentlig person føler jeg et ansvar for å støtte våre folk og hele Serbia, sa han ifølge medieoppslag i Serbia.

– Jeg hører at jeg får mye kritikk i sosiale medier. Jeg vet ikke om noen vil straffe meg, men jeg ville gjort det igjen. Jeg er mot krig og konflikt av alle slag.

Serbias VM-lag i fotball ble under fjorårets VM-sluttspill bøtelagt av Fifa etter at et flagg som viste Kosovo som del av Serbia ble fotografert i garderoben.

Alcaraz imponerte

Djokovic er 3.-seedet i Roland-Garros. Toppseedede Carlos Alcaraz tok seg også greit videre. Han vant kampens åtte første game på vei mot 6-0, 6-2, 7-5 over Flavio Cobolli.

– I begynnelsen av kampen følte jeg meg uovervinnelig. Det var som jeg ikke kunne tape et game, sa han.

10.-seedede Felix Auger-Aliassime røk derimot ut. Han var satt tilbake av sykdom og tapte i strake sett for Fabio Fognini.

I kvinneklassen tapte 10.-seedede Petra Kvitova, 11.-seedede Veronika Kudermetova og 12.-seedede Belinda Bencic sine 1.-rundekamper mandag.

