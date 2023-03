ETTERLYST: Jalen Carter, som vant collegemesterskapet i amerikansk fotball i januar, er etterlyst etter en kappkjøring som endte med at en lagkamerat og en i trenerstaben døde.

NFL-talent etterlyst etter dødsulykke

Jalen Carter (21) er ansett som det største talentet i årets NFL Draft. Onsdag har politiet utstedt en arrestordre for fotballspilleren.

Den tidligere Georgia-spilleren Jalen Carter er etterlyst for å ha deltatt i kappkjøring med en daværende lagkamerat i Athens i Georgia, ifølge en pressemelding fra det lokale politiet i Athens.

Carter var garantert å bli valgt i løpet av de første fem valgene i årets NFL Draft, der NFL-lagene kan plukke spillere fra collegenivået, men det har trolig endret seg etter de siste rapportene.

I pressemeldingen, delt av The Athletic-journalist Seth Emerson på Twitter, står det at Carter var involvert i en dødsulykke 15. januar i år der lagkameraten Devin Willock og stabsmedlemmet Chandler LeCroy døde.

Carter er etterlyst for hensynsløs kjøring. Pressemeldingen sier også at LeCroy, som kjørte den andre bilen, hadde 0,197 i promille. Det er ikke spesifisert om Carter var påvirket av alkohol.

Carter og LeCroy skal ha kjørt forbi hverandre i opp mot 170 kilometer i timen, noe som resulterte i at LeCroys bil kolliderte. Carters bil skal ikke ha vært direkte involvert i krasjen.

Ifølge Atlanta Journal-Constitutions skal Carter ha løyet til politiet etter ulykken og sagt at han var flere kilometer unna da ulykken skjedde. Carter skal også ha nektet for at han kjørte den andre bilen som var involvert.

21-åringen har tidligere fått bot for å ha kjørt 143 km/t i en 70-sone.

Saken vil nå gå videre til riksadvokaten.