Supertorsdag på VG+ Sport

Ronaldo mot Messi, Barcelona, Real Madrid, Juventus og årets Europakamp i NBA er bare noe av det som står på menyen i en actionfylt torsdag på VG+ Sport.

18.00: Al Nassr/Al Hilal - PSG.

Trolig siste kamp mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Direkte fra treningskamp mellom PSG-stjernene og Cristiano Ronaldo som kaptein for et sammensatt all star-lag i Riyadh Season Cup.

20.00: AD Ceuta - Barcelona

Åttedelsfinale i Copa del Rey, hvor Barcelona drar til det afrikanske kontinent og den selvstyrte byen Ceuta på nordkysten av Afrika. Kan klubben fra nivå 3 i Spania sjokkere Barcelona-stjernene?

21.00: Villarreal - Real Madrid

Åttedelsfinale i Copa del Rey.

21.00: Chicago Bulls - Detroit Pistons

Årets Europakamp i NBA, fra Accor Arena i Paris. Kommentator: Frederik Gnatt.

21.00: Juventus - Monza

Kan Juventus avansere til kvartfinalen i Coppa Italia?

15.00: Atalanta - Spezia

Åttedelsfinale i Coppa Italia

18.00: Lazio - Bologna

Åttedelsfinale i Coppa Italia

PSSST! Til helgen starter oppkjøring til ny sesong, se VIF og Molde i tillegg til full runde i Serie A og andre runde i NFL-sluttspillet. Full oversikt finner du her!