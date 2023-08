MÅL I EUROPA: Jonas Svensson scoret for tyrkiakse Adana Demispors.

Norsk scoringsfest i Europa-kvalifiseringene

Det var fire nordmenn som noterte seg med scoringer for utenlandske klubber i kvalifiseringskampene til Europa torsdag kveld.

NTB

Jonas Svensson trengte bare tre minutter på å sende Adana Demispor i ledelsen hjemme mot kroatiske Osijek. Tyrkerne vant til slutt kampen 5-1.

Kristoffer Zachariassen noterte seg også på scoringslisten i Ferencvaros 6-1-seier borte mot Hamrun Spartans fra Malta. Nordmannen var også nest sist på ballen på gjestenes første mål. Tokmac Nguen kom inn fra benken etter 66 minutter.

I Polen ble Kristoffer Velde matchvinner mot slovakiske Spartak Trnava da han satte inn Lech Poznans 2-1-mål etter 63 minutter.

Der de tre nevnte nordmennene scoret i tredje kvalifiseringsrunde til Conference League, scoret Conrad Wallem i samme kvalifiseringsrunde til Europa League.

Wallem gjorde seg tellende for Slavia Praha da han kom inn fra benken etter 79 minutter. 23-åringen trengte bare to minutter før han fastsatte resultatet til 3-0. Christos Zafeiris spilte 90 minutter for vertene mot ukrainske Dnipro-1.